女友遭強壓性侵！他得知立馬從美國飛回台...合夥人下場超慘

▲檢方認為，小琪只是不敢拒絕，因此將葉男起訴。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



記者劉昌松／台北報導

台北市幾個年輕人合資創業，在通化夜市租店面擺攤，其中小鄧（化名）出國留學，把事業交給女友小琪（化名），沒想到竟遭葉姓合夥人趁機假藉按摩之名，強吻性侵得逞；懦弱的小琪不斷隱忍，讓男友在一得知事情後立馬飛回台灣。台北地檢署偵查終結，認定葉男性侵小琪，依妨害性自主起訴他。

2017年間，20多歲的小琪受出國男友小鄧的委託，協助處理夜市生意，不料期間常常被葉男毛手毛腳，更誇張的是對方竟然假借幫忙按揉肩膀、手下滑摸胸，之後變本加厲手往下伸進褲子裡性侵得逞。

事後小琪哭著打電話給男友小鄧的另名朋友告狀，跟合夥創業的最大金主討論後，決定立刻驗傷報案。葉男到案辯稱，因為之前跟小琪有曖昧，且她都沒有表示過拒絕，所以誤以為兩情相悅。他強調，若當下有不舒服的感覺，小琪可以大聲呼救，但她都沒有。

後來小鄧趁著美國聖誕節假期，回台幫女友作證。他說明，小琪個性柔弱，過去曾在捷運上被人摸臀，雖嚇得不知所措，但當下都不敢反擊，連在夜市被臨攤阿姨罵了，也不知如何應對。

檢察官因此認定，葉男所稱的曖昧，根本都是他主動碰觸小琪，而小琪只是不敢拒絕，不代表同意，因此將葉男依妨害性自主罪嫌起訴。

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