就愛吃幼齒！　性侵累犯摩鐵嘿咻少女　還傳不雅照逼交往

▲有多起性侵前科的男子與少女嘿咻，竟傳不雅照逼交往挨告判刑。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

康姓男子從少年時期就與犯下多起性侵害少女案件被關6年出獄，他在2016認識12歲女網友小庭（化名），相約喝酒上摩鐵並發生性關係。事後小庭反悔，遭康男嚇稱有不雅照逼迫交往，家屬怒告他性侵。台中高分院認為，康男未違反意願與小庭發生性行為，依與未滿14歲少女性交罪判4年徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，康姓男子2003年時未成年，該年至2006年間就犯下5起性侵害少女，遭法院判8年10月，並宣告刑前強制治療，經坐6年牢後縮短刑期，於2013年出獄。康男出獄後，2016年9月又找上16歲少女小珍（化名）到摩鐵發生性關係，再載到公園車震，事後送手鍊項鍊給小珍，並給她幾顆避孕藥。結果小珍父母發現她書包裡有避孕藥，怒告康男，最後判8月徒刑。

康男在此案審理期間，竟又透過臉書在2017年7月認識12歲少女小庭，兩人先相約在彰化碰面，由康男開車載她到台中，在超商買酒喝完後，小庭不勝酒力嘔吐，2人再前往汽車旅館休息，並在不違反意願下發生性關係。

事後，康男向小庭提出交往遭拒，竟用分身帳號傳網路下載的女性不雅照給小庭稱，「小妹妹，沒有很大尾，不要裝那麼大尾，還有很多妳的東西在我這邊」、「妳跟我朋友做什麼事情，妳自己心裡明白，要我PO上去嗎？讓妳紅嗎？」、「一定有一大堆色狼要照片喔，會灌爆妳的FB喔，色狼一大堆喔」，如果不跟康男交往，就會散布她的裸照。

小庭因擔心受怕向同學求助，事件曝光後，學校通知她的父母，對康男提告性侵。康男在台中地院審理時說，當時小庭喝酒後嘔吐在車內，他只是帶她去汽車旅館清洗；事後因為「有人恐嚇他」，他為自保才從網路亂抓不雅照威脅小庭，並未與小庭發生關係，也沒有威逼交往。

台中地院對康男辯詞不採信，加上他5年內再犯，依與未滿14歲少女性交罪判刑4年；康男不符上訴，坦認有發生關係，但堅稱被冤枉，台中高分院最後認定，2人是合意性交，維持原判，駁回上訴。

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