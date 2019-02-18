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女大生「三次上車」遭性侵後跳下16樓　嫌犯開車輾屍偽造事故

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▲▼女大生性侵墜樓。（圖／上游新聞）

▲羅貝貝（左）墜樓處（右）。（圖／上游新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

19歲的大一女生羅貝貝於去年7月的深夜，獨自走在河南周口的金丹大道上，隨後被喝醉的王某騙到家中，遭遇摸胸、摸私處後，她跑進洗手間，從16樓窗戶一躍而下。王某發現羅貝貝死後，將屍體塞進後車箱，次日凌晨與弟弟偽造了交通事故：王某開車對屍體進行輾壓，偽造車禍現場。車輪之下，屍體面目全非。

據《上游新聞》17日報導，事情發生在去年7月16日深夜，羅貝貝獨自走在河南周口市鄲城縣金丹大道上。當天她剛從學校返家且身體不適，但是堅持去看患胃癌晚期的奶奶，並在醫院裡抱著奶奶哭了很久。想不到她在晚上不幸遇害。

事發當晚，王男喝了不少白酒，隨後駕車回家，就在這時，他看到了獨自走在路上的羅貝貝。他表示，在酒精的刺激下，他內心躁動不已，起了淫念，想把羅貝貝帶回家發生性關係。

▲▼女大生遭性侵 。（圖／上游新聞）

▲羅貝貝在此處上了男子的車 。

王男停車搭訕，假意要送羅貝貝回家。羅貝貝上車後說，她家在大潤發附近（實際上超市距她家還要步行10多分鐘），把她送到超市即可，但車並沒有駛向大潤發超市，而是停在了一家夜市攤門口。兩人下了車，王某給羅貝貝點了一盤花甲和一碗麵，但羅貝貝並沒有吃。

據王某交代，兩人離開夜攤後再次上車，不到10分鐘，車子停在大潤發超市附近。羅貝貝下車後，王某文駕車緊隨其後，隨後再次下車搭訕，堅持要送羅貝貝「回家」。羅貝貝第三次上車後，王某駕車往自己位於陽城福地小區的家開去，下車後，王某取下車牌，讓羅貝貝幫其拿茶杯，兩人上了王某位於16樓的家中，此時已是凌晨2點。

王某向警方供述，他從冰箱里拿出啤酒後，坐在沙發上喝起來，羅貝貝也坐在沙發上，但兩人之間隔了一段距離。由於白酒酒勁還沒退，啤酒又下了肚，王某文把羅貝貝拽到跟前，實施了性侵，包括親、亂摸胸部、摸私處等，但遭到羅貝貝的極力反抗。

王男說，「見到那個女孩哭之後，我把手從她褲子里拿出來。她說要去上洗手間，我指了指，她就進去了，我坐在沙發上睡著了。」當他再次醒來是凌晨4點，環顧四周並沒有看到羅貝貝，強行打開反鎖的洗手間門後發現空無一人，只剩一雙拖鞋和一扇開了的窗戶。他感覺不妙，急忙下樓，看見羅貝貝倒在血泊中，一動不動。經法醫鑒定，羅貝貝的死因符合高墜致嚴重的顱腦損傷而死亡。

▼女大生墜樓後砸凹了路燈底座，凹陷處夾住了一撮頭髮。（圖／上游新聞）

▲▼女大生遭性侵 。（圖／上游新聞）

羅貝貝生前遭王男傷害，死後對她傷害並沒停下。王某和弟弟合謀，試圖用交通事故掩蓋墜樓真相。王某供述稱，下樓後，他把羅貝貝所穿的拖鞋扔進了垃圾箱中，趁著夜色將屍體裝進車子後備箱中，打掃完墜樓現場後，駕車來到弟弟王某家中；接著，兩人又坐車回到小區，從垃圾箱里拿走了拖鞋。

兩人到一無監控設備的道路上後，王某把羅貝貝的屍體抱下來，放在地上。王弟弟表示，「本來不想幫我哥哥偽造的現場，頭腦一發熱，車子就壓了過去。」當羅家人趕到現場時看到，貝貝的眼睛是睜著的，至死也沒有瞑目。

目前，王某因涉嫌強奸罪及幫助毀滅、偽造證據罪被刑拘，王弟因涉嫌幫助毀滅、偽造證據罪被刑拘，該案已移交檢方審查起訴。

▲▼女大生遭性侵 。（圖／上游新聞）

▲羅貝貝早前獲得的獎狀 。（圖／上游新聞）

報導稱，對於羅貝貝為何會獨自夜走，父親羅志傑推斷，家里熱，出去散步；因為城市改造變化大，一時找不到回家的路；捨不得她奶奶，想去醫院再看看，找不到醫院，返回時，又沒能找到回家的路。而對於女兒為什麼會三次上王某文的車，羅志傑也沒想通。他表示，「可能是心情不好，缺少了判斷力；加之本來就單純，相信了王某文這個壞人。」

羅貝貝的大學同學透露，貝貝性格並不張揚，略顯內斂，是個溫柔可親的女生，並無惡習，他們也想不通，為何貝貝會如此相信凶手。

對於王某的羅貝貝跳樓一說，羅志傑並不買賬。他認為，女兒可以跑進洗手間並反鎖房門，為什麼不打開大門跑走，王某文所供述的情況有可能不是全部事實，「在那個密閉的房間內，只有我女兒和凶手，女兒已不能說話，王某文是凶手。」

▲▼女大生遭性侵 。（圖／上游新聞）

▲每當想念女兒時，羅志杰都會翻看女兒的微信朋友圈。（圖／上游新聞）

律師殷清利認為，王某承認洗手間的門已被羅貝貝反鎖，說明羅貝貝極力拒絕性侵，並竭力選擇逃脫；洗手間有開放式窗戶，王某作為房主是明知的，但其因為飲酒亂性的歹意驅使，對羅貝貝可能從16層樓奪窗逃生及死亡結果，存有放任態度；王某後期處事的行為有間接故意殺人之嫌。

羅志杰2月16日受訪時表示，「我女兒像天使一樣，我沒有其他訴求，只想王某文兄弟倆受到法律的制裁。」

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關鍵字：性侵,女大生,河南,墜樓

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