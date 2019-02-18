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逛醫療院所吃藥當吃補！　藥師籲勿重覆用藥傷身傷荷包

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▲台東馬偕徐乃婷藥師指出五個國人用藥常見的迷思，提醒民眾要有正確的用藥態度。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

台東馬偕徐乃婷藥師指出五個國人用藥常見的迷思，提醒民眾要有正確的用藥態度。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

正確的用藥可治病，但不當用藥卻可能傷身又傷荷包！國人因健保的便利性，形成病人習慣逛醫療院所的現象，將吃藥當吃補，也造成病人重覆用藥的問題！藥物諮詢室幾乎每天都會遇到病人拿了一堆藥來詢問：「藥師啊！藥這麼多吃都吃飽了，要如何吃？」藥師一看，同一藥物卻有來自不同院所，不少藥物雖外觀不同但成效卻一樣。

台東馬偕徐乃婷藥師拿著各種不同廠牌的降血壓藥指出：一般民眾分辨不出來，其實藥效都一樣！臨床上也見過不少病人因重覆用藥造成血壓及血糖過低的問題。另外，國人也有許多不當的用藥習慣，常見的像：症狀好一點就亂停抗生素、或是只要有疼痛不找原因就用止痛藥、或是吃任何藥物都要加胃藥等。

曾有病人因長期吃止痛藥，後來檢查才查出是胃癌末期，已錯過治療的時機。徐藥師表示：有病痛一定要就醫，並遵從指示服藥才可避免遺憾發生。國人在用藥上存在著一不良現象，看了幾次醫師之後自己就當起了醫師了，不遵從醫師指示：藥物想吃就吃、想停就停，甚至想加藥就加藥。殊不知無形中為自己的身體增加了危機！台東馬偕徐乃婷藥師指出五個國人用藥常見的迷思，提醒民眾要有正確的用藥態度。

▲台東馬偕徐乃婷藥師指出五個國人用藥常見的迷思，提醒民眾要有正確的用藥態度。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

台東馬偕徐乃婷藥師拿著各種不同廠牌的降血壓藥指出，一般民眾分辨不出來，其實藥效都一樣。

迷思一：吃藥當做吃補
為了避免重複用藥，浪費健保資源，健保署積極推動雲端病歷。不過，最新資料顯示，107年第1季仍有超過20萬名病人重複用藥，重複用藥總費用恐破億元。其中六成五是60歲以上老年人，且平均每人一季約多領近40天的藥品。另統計重複用藥人數前五名的藥品種類，依次為降血壓藥物（約4萬5000人）、安眠鎮靜藥物（約3萬多人）、抗血栓藥品（約2萬2000人）、降血脂藥物（約1萬9000人），以及降血糖藥物（約1萬8000人）。除了醫藥端的努力之外，也呼籲民眾注意自身健康，除主動告知醫師就診資訊外，不要任意要求開藥，也不要自行調整用藥，若家裡有剩藥也要告訴醫師。

迷思二：症狀改善，可以停抗生素
醫師開立抗生素的原因，無非是身體某些部位有細菌感染的問題，常見的情況例如：泌尿道感染、肺炎等，都需要按時使用抗生素治療將細菌殺死，才得以達到治療的目的。有時雖然自我感覺到症狀改善了，不代表細菌已經完全殺死，此時若自行停藥，則未被殺死的細菌將會再次繁衍，病況可能反覆發作，甚至演變成具有抗藥性之「超級細菌」，反而不利疾病治療。所以抗生素能否停藥，應由醫師指示，很多抗生素治療的疾病都有一定療程，按照療程使用藥物方能將疾病完全治癒，也比較不會造成抗藥性菌株的產生。

迷思三：所有的疼痛都吃止痛藥解決
疼痛幾乎是現代人的文明病，很多人會自行服用止痛藥，用來緩解頭痛、經痛，或是因運動傷害、姿勢不良引發的手腳或肩頸痠痛等不適症狀。在藥局購買的止痛藥，應遵照藥師指示及藥品說明書(仿單)使用；若正在使用其他藥品，應主動告知藥師，因藥品併用可能影響藥效或增加不良反應的風險；例如：止痛藥成分常用於退燒藥或感冒藥，一起使用可能造成藥品過量的問題。另外，酒精可能會影響藥效，或增加發生不良反應的風險；例如：止痛藥成分乙醯胺酚，併用酒精可能增加肝損傷的風險，而非類固醇抗發炎類止痛藥併用酒精，則可能增加腸胃副作用的風險，因此使用止痛藥期間，不應飲酒或併服含酒精飲料。另外，提醒民眾，疼痛是身體健康出現警訊的一種症狀，如果自行使用止痛藥3天以上，疼痛仍沒有緩解甚至惡化，應立即就醫以查明病因。

▲台東馬偕徐乃婷藥師指出五個國人用藥常見的迷思，提醒民眾要有正確的用藥態度。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

藥物諮詢室為病人提共藥物諮詢服務，會用圖解或貼紙在藥袋上標示，貼心的服務就是要讓民眾正確用藥。

迷思四：吃藥一定要配胃藥才不傷胃
許多民眾求診時，總不忘告訴醫師要加胃藥，或自行到藥局購買胃藥使用；因為聽說吃西藥會傷害腸胃。這裡俗稱的胃藥（或胃乳片），正確來說就是“制酸劑”。制酸劑服用後可迅速中和胃酸，但胃酸是體內殺死細菌的第一道防線，長期服用制酸劑，胃內酸鹼值持續升高，胃酸太少，可能造成胃腸細菌過度生長。再則有些藥品的藥效會因為併用制酸劑而降低，甚至失效。部分藥品如解熱鎮痛劑、阿斯匹靈、鐵劑及部分抗生素等，服用後可能導致腸胃不適，可以在飯後服用或以其他方式來緩和腸胃不適的副作用，並非一定要服用制酸劑。

迷思五：剩藥直接丟馬桶、垃圾桶較方便
健保署106年曾委請醫院協助收集1個月病人藥品回收量，發現回收近5.8公噸的藥物，換算一年超過69公噸。而這項調查僅針對醫院，並未納入診所與藥局回收藥量，因此，實際被丟棄藥量一定更多，顯示出藥品浪費狀況非常嚴重。廢棄藥品如未妥善焚燒掩埋處理，將導致土壤污染，影響週遭農作物生長，或隨雨水沖刷，留入河川海洋，將殘留於海產生物體內，隨生物鏈再回到人體中，可以說，最終受害的不只環境，還有每個人。

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