遇火警這樣做會要命！消防員破迷思　3個動作千萬母湯

▲文化大學火警。（圖／記者黃彥傑攝）

突發中心／綜合報導

文化大學大典館13日突然發生火警，造成14名學生倉皇逃生至6樓露台求救，另有2名女學生躲廁所獲救時受到嚴重嗆傷，其中一人更一度失去呼吸心跳，目前仍未脫離險境。高市府消防局鳳山分隊就在臉書上PO出三項火場迷思，告訴民眾自以為有效的避難方式，可能不會讓人順利逃生，反而是制於死地。

火災發生時，民眾都會倉皇逃生，但有三種方式絕對不能做：第一、躲浴室或廁所；第二、拿濕毛巾遮口鼻；第三、不能往下跑時，就往高處跑。

高雄市政府消防局第三大隊鳳山分隊就在臉書上發文寫道，很多人都會有錯誤的認知，認為浴室有充足水源，可以用來滅火、沖濕身體、用濕毛巾堵門縫；再來就是不能往下跑就往上跑，但這些都是錯誤的觀念，往往是讓自己暴露在危險之中的主要關鍵。

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▲文化大學火警學生躲頂樓，警消出動雲梯車救援。（圖／記者黃彥傑攝）

消防員接著解釋，浴室或著廁所的門通常是塑膠門，消濃煙的溫度只要超過200度以上就能將門融化，完全抵擋不了濃煙的侵襲；而針對民眾通常會拿濕毛巾遮口鼻，消防員進一步說明，有實驗證明濕毛巾根本擋不住濃煙高熱，而且為了穿越濃煙，民眾通常會從原本相對安全的環境，移動到更致命的危險之中。

另外，濃煙每秒上升3~5公尺，火災當下，不少人都會往上跑等待救援，但有多數罹難者就是死於往上跑的樓梯間。然而，你能夠往上跑，代表逃生梯間都還沒有濃煙高溫，但越接近頂層煙會越濃、溫度也會越高，就算到了空曠的頂樓陽台上，若是火災燃燒時間久了，頂樓陽台最後仍會變成危險的地方。

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