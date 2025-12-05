2026台中選戰江啟臣仍未表態　藍基層盼協調徵召避免初選裂痕

▲江啟臣。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕任期將於2026年屆滿，國民黨立委楊瓊瓔日前宣布將參選台中市長，在台中政壇激起漣漪，外界關注佈局已久的立院副院長江啟臣何時表態。據黨內人士表示，國民黨內過去只要進入初選，往往容易造成裂痕，因此許多支持者認為，各地方屬性不同，應因地制宜；以台中來說，應在協調後直接徵召，不要再走到初選。

距離2026大選不到一年，民進黨陸續提出包括新北、台中、苗栗、雲林、嘉義市等市長參選人，但國民黨至今仍未公布任何人選。藍營人士認為，待黨內提名後，仍須與民眾黨合作，後續情勢充滿變數；六都中新北侯友宜與台中盧秀燕任期將屆，新北有李四川與劉和然的角逐，台中則有江啟臣與楊瓊瓔，高人氣的江啟臣與李四川雖然聲勢高，但同樣面臨黨內競爭，而李四川已公開表示願參加初選；台中的江啟臣則尚未表態。

據了解，江啟臣雖未公開宣布，但早已開始行動，只是礙於副院長身分，為避免增加立法院長韓國瑜的困擾，除持續配合國會外交與主持院會，也刻意避免談論選舉議題，保持低調，不讓外界有批評空間。畢竟韓國瑜當初對江有提攜之情，加上黨內也有人對副院長一職「有興趣」，江啟臣不願只顧選舉、不顧道義，也不希望因選舉問題影響黨內團結與和諧。

知情人士分析，過去綠委蔡其昌擔任副院長，被視為是台中市長人選之一，但何欣純也跳出來爭取，民進黨最後是透過黨內協調，才正式徵召蔡其昌參選台中市長，當時就是要避免黨內派系開戰，更不想送槍給國民黨，讓黨能夠一致對外，杜絕任何會自亂陣腳、節外生枝的機會。反觀國民黨黨內只要有初選，除了盧、江之爭，最後以團結合作並贏回台中收場外，鮮少有破鏡重圓，也因此有許多支持者呼籲，協調後就徵召，不要搞到初選。

針對新北市部分，藍營人士表示，李四川的表態主要是因為新北狀況除了黨內競爭，還有藍白合作問題，相對台中更複雜，雖然說是會參加初選，但現在黨內機制是在初選前須先協調，協調不成才初選，而這兩者其實都是透過民調決勝負，所以李說的初選可能並不是真的初選，目的只是要讓外界知道他將會參選，同時也是向競爭者喊話。

黨內人士認為，兩都狀況不同。台中因過去江、盧初選，江啟臣僅以0.6%敗北，但仍願意選後服輸，並接任主任委員全力輔選盧秀燕，因此許多人認為應給江啟臣一個公道；再加上他具備全國知名度，情勢大致明朗，不一定需要初選。新北方面，李四川除了黨內競爭，還要面對黃國昌，因此他除了表態參選，也強調「新北市民都認為我該承擔，我就會承擔」，向市民喊話。

藍營人士透露，目前地方普遍主張應盡快確定並完成徵召，但面對民進黨來勢洶洶，仍須因地制宜、充分考量。人選可以確定，但不必急於對外公布。黨中央必須思考的是，誰能打敗民進黨，誰能成為2028的關鍵助力，協助國民黨重新執政；否則不只可能輸掉2026，連2028也難以期待。