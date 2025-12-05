　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026台中選戰江啟臣仍未表態　藍基層盼協調徵召避免初選裂痕

▲▼韓國瑜、江啟臣回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

▲江啟臣。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕任期將於2026年屆滿，國民黨立委楊瓊瓔日前宣布將參選台中市長，在台中政壇激起漣漪，外界關注佈局已久的立院副院長江啟臣何時表態。據黨內人士表示，國民黨內過去只要進入初選，往往容易造成裂痕，因此許多支持者認為，各地方屬性不同，應因地制宜；以台中來說，應在協調後直接徵召，不要再走到初選。

距離2026大選不到一年，民進黨陸續提出包括新北、台中、苗栗、雲林、嘉義市等市長參選人，但國民黨至今仍未公布任何人選。藍營人士認為，待黨內提名後，仍須與民眾黨合作，後續情勢充滿變數；六都中新北侯友宜與台中盧秀燕任期將屆，新北有李四川與劉和然的角逐，台中則有江啟臣與楊瓊瓔，高人氣的江啟臣與李四川雖然聲勢高，但同樣面臨黨內競爭，而李四川已公開表示願參加初選；台中的江啟臣則尚未表態。

據了解，江啟臣雖未公開宣布，但早已開始行動，只是礙於副院長身分，為避免增加立法院長韓國瑜的困擾，除持續配合國會外交與主持院會，也刻意避免談論選舉議題，保持低調，不讓外界有批評空間。畢竟韓國瑜當初對江有提攜之情，加上黨內也有人對副院長一職「有興趣」，江啟臣不願只顧選舉、不顧道義，也不希望因選舉問題影響黨內團結與和諧。

知情人士分析，過去綠委蔡其昌擔任副院長，被視為是台中市長人選之一，但何欣純也跳出來爭取，民進黨最後是透過黨內協調，才正式徵召蔡其昌參選台中市長，當時就是要避免黨內派系開戰，更不想送槍給國民黨，讓黨能夠一致對外，杜絕任何會自亂陣腳、節外生枝的機會。反觀國民黨黨內只要有初選，除了盧、江之爭，最後以團結合作並贏回台中收場外，鮮少有破鏡重圓，也因此有許多支持者呼籲，協調後就徵召，不要搞到初選。

針對新北市部分，藍營人士表示，李四川的表態主要是因為新北狀況除了黨內競爭，還有藍白合作問題，相對台中更複雜，雖然說是會參加初選，但現在黨內機制是在初選前須先協調，協調不成才初選，而這兩者其實都是透過民調決勝負，所以李說的初選可能並不是真的初選，目的只是要讓外界知道他將會參選，同時也是向競爭者喊話。

黨內人士認為，兩都狀況不同。台中因過去江、盧初選，江啟臣僅以0.6%敗北，但仍願意選後服輸，並接任主任委員全力輔選盧秀燕，因此許多人認為應給江啟臣一個公道；再加上他具備全國知名度，情勢大致明朗，不一定需要初選。新北方面，李四川除了黨內競爭，還要面對黃國昌，因此他除了表態參選，也強調「新北市民都認為我該承擔，我就會承擔」，向市民喊話。

藍營人士透露，目前地方普遍主張應盡快確定並完成徵召，但面對民進黨來勢洶洶，仍須因地制宜、充分考量。人選可以確定，但不必急於對外公布。黨中央必須思考的是，誰能打敗民進黨，誰能成為2028的關鍵助力，協助國民黨重新執政；否則不只可能輸掉2026，連2028也難以期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球
現場畫面曝光！台鐵調車員挨撞　手臂遭輾爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

立院再否決覆議案！　卓榮泰批違議事倫理：沒有必須執行的壓力

美要求台投資3000億美元　藍轟賴政府：割肉餵美、想開功德院

汪志冰送吉祥話　蔣萬安、李四川有默契全部回贈議員

小紅書不配合打詐被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

賴政府突禁小紅書　蔣萬安：要對台灣的民主、年輕人有信心

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

立院再否決覆議案！　卓榮泰批違議事倫理：沒有必須執行的壓力

美要求台投資3000億美元　藍轟賴政府：割肉餵美、想開功德院

汪志冰送吉祥話　蔣萬安、李四川有默契全部回贈議員

小紅書不配合打詐被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

賴政府突禁小紅書　蔣萬安：要對台灣的民主、年輕人有信心

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

【誰准你躺別的女人腿】1歲女兒見爸躺媽腿！一把抓起他頭髮教訓XD

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

更多熱門

相關新聞

即／逢甲某社區15樓墜落　男躺2樓露台死亡

即／逢甲某社區15樓墜落　男躺2樓露台死亡

台中市西屯區文華路、逢甲商圈一棟社區大樓今日上午7時許傳出死亡案件，一名年約70歲男子獨自進入自家大樓頂樓、15樓，隨即自該處墜落，倒臥在鄰居2樓露台處。家人發現後趕緊報案，警消到場發現人頭部重創、當場死亡，並未送醫。

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

即／台中婦失聯　破門見陳屍

即／台中婦失聯　破門見陳屍

機械車位害死1歲嬰2人起訴

機械車位害死1歲嬰2人起訴

槍手闖泳池要殺小兄妹市民全不知　議員開罵

槍手闖泳池要殺小兄妹市民全不知　議員開罵

關鍵字：

2026台中選戰江啟臣協調徵召初選

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面