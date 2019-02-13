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親子

小孩魚刺卡喉嚨送急診　醫師說一定要注意這3點

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

大年初二，朋友邀我們共享晚餐，席間一位阿姨很喜歡DAHLIA，猛夾菜分享給孩子，其中，有道肉多刺少的鱸魚，阿姨見小DA很喜歡，就一直拿給她，越夾越大塊，吃到快結束的時候，慘劇發生，DA指向自己的喉嚨說「有刺」，接著露出痛苦的表情。

老人家老神在在，要DAHLIA配飯配水吞下去，我之前見過相關的資訊，知道這樣可能會讓魚刺卡更深、卡更死，於是趕緊阻止，立馬帶小DA去急診。

大年初二的急診室非常熱鬧，有一半以上的病患都是小朋友，在掛號檢傷的時候，才知道被魚刺卡喉嚨，不管大人小孩都是看耳鼻喉科，此時小DA嘴巴打開、仰頭45度，看起來就像快昏迷了一樣。

半小時後，終於輪到我們，醫師讓DAHLIA坐上診療椅，但怎麼看都看不到魚刺，只好先拿管子吸掉DA的口水，沒想到，DAHLIA突然可以開口說話，一付什麼都沒發生過的樣子，醫師解釋，臨床上常有這樣的案例，尤其是小孩子，可能是魚刺已經掉出來，但喉嚨還有痛感，他為求慎重，還替DA拍了一張X光片，確定沒有刺卡住。

醫師說，一般卡魚刺到院後，會有3種可能，第一個是卡在肉眼可以辨識的位置，順利取出，第二個是卡太深，要用內視鏡看，第三個就是已經掉出來，但因為傷口還在痛，所以孩子分辨不出來。

見DAHLIA如此活潑，醫師說出真心話，「第一眼看她在外面快暈過去的樣子，還讓我蠻擔心的！」他囑咐我們這3天從3點觀察孩子有無異狀，包含：喉嚨會不會痛？有沒有腫起來？有沒有發燒？如果有以上症狀，就可能是魚刺還在裡面，要趕快回醫院處理。

離開診間後，DAHLIA恢復本來活潑好動的模樣，我看她實在跟10分鐘前差太多，忍不住問：「妳到底有沒有吃到魚刺啊？」小DA蹦蹦跳跳地回我：「有啊，吸口水的時候，被吸走了，所以現在不會痛啦！」難怪醫師照X光仍找不到魚刺的痕跡，原來早在那瞬間就被吸力帶走囉。

提醒各位爸爸媽媽，如果碰到小孩被魚刺卡喉嚨，或是不慎誤吞異物的情況，絕對不能採取吞飯、吞醋、手挖等偏方，這樣會讓異物更難取出，一定要找耳鼻喉科趕快處理，否則等異物被擠到更深的部位，就要用更不舒服的方式解決囉！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,醫療,抗生素,魚刺,誤食,急診,小兒科

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