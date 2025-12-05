　
社會 社會焦點 保障人權

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

▲▼樋口飯糰現況曝光。（圖／記者吳世龍攝）

▲樋口飯糰搬家後，員工近日在路口高舉手舉牌打廣告。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄「樋口飯糰」先前與女房東爆出租金爭議，甚至還被砸店，飯糰店7月搬離鼓山青海路舊址，另覓翠華路新店面，並於高雄捷運左營站開設新點，最近又被民眾發現，店家派出日籍員工，頂著大太陽在大馬路高舉牌子吸客，對此，老闆娘張美娟也提出說明。

「樋口飯糰」今年6月在鼓山區青海路舊址與邵姓女房東因租約鬧翻，但針對事件來龍去脈，雙方各執一詞，樋口夫妻最終決定於7月底搬離現址，並在左營站、翠華路設立2間店面，而兩間店也於7月陸續開幕。

▲▼樋口飯糰現況曝光。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼樋口飯糰搬至新址後，熟客似乎沒有回流。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼樋口飯糰現況曝光。（圖／記者吳世龍攝）

不過《ETtoday新聞雲》記者觀察到，近日在鼓山區翠華路、青松街出現一名男子，頂的大太陽高舉著「非常好吃　樋口飯糰」、「新米到了　更加好吃」手舉牌，不時彎腰向路過的人車致意，不禁讓人猜想是否熱度已過、新店生意不如以往。

樋口太太、張美娟對此表示，她和先生一早4點多就會開始做飯糰，樋口先生約早上9點就會到捷運站販賣、招呼客人，畢竟先生還是算這家店的招牌，目前高捷店人潮很多，每一個月都會有好幾天臨時公休，導致很多客人撲空，認為飯糰店常常在公休，也會影響員工無法領薪水，因此12月起決定限量販售，其他時間則會考慮規劃販賣、推廣日本新潟物產。

▲「樋口飯糰」老闆娘張美娟。（圖／記者吳世龍攝）

▲「樋口飯糰」老闆娘張美娟解釋，因熟客不知道搬家。（圖／記者吳世龍攝）

張美娟說，剛搬過來鼓山店新址時，因Goolge Map地標無法更改地址，很多以前的客人都不知道飯糰店搬家，甚至店面放上看板後也沒有改進，客人也反應說，搬家都沒有告訴大家，因此才會想辦法吸引舊客人回來，店內日籍員工便自發到店面高舉看板吸客，但效果不見起色，近日改到大路口舉牌，確實就有以前的顧客回流，說「終於找到你們了！」我們也覺得很窩心。

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄樋口飯糰飯糰租金搬家高雄捷運

