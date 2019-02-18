吳敦義稱「我是中國人！」　陸網友暴動：比萬安勇敢

▲大陸網友紛紛拿吳敦義與蔣萬安比較。（圖／記者楊均典、李毓康攝）

記者朱世凱／綜合報導

國民黨主席吳敦義近來持續向中國大陸示好，自上週受訪提出「若國民黨重新執政，會與對岸洽簽和平協議」後，17日出席海軍陸戰隊學校校友會致辭時再次表示「我也是中國人」；他接受美國之音專訪也說「跟大陸同為炎黃子孫、都是中華民族兒女」。大陸網友看完紛紛出現肯定留言，認為「吳敦義比蔣萬安勇敢。」

▼大陸網友持正反意見。（圖／翻攝自微博，下同）

吳敦義說「我也是中國人」的影片被轉載到微博社群「藍色力量1010」，不到一天就吸引近200則留言，大陸網友指出，「如果一個中國人在『中國台灣』還不敢說自己是中國人，這是整個中華民族的悲哀！」、「真的不記得『章』萬安什麼時候，在哪個地方承認過自己是中國人。連自己姓蔣，都羞於承認」。

不少人也附和，「想看看蔣萬安什麼時候說、敢不敢說」、「吳敦義比王金平強」、「現在連台灣人說自己是中國人都值得表揚了！」不過也有網友說，「承認自己是！好了好了，以後不罵你行了吧！」、「希望不要再變來變去的了！」、「當總統了再說這句話吧」、「見人說人話，見鬼說鬼話」、「看風使舵！吳賊以前不敢說自己是中國人，現在被韓國瑜逼得必須承認」。

據悉，吳敦義受訪時被問到未來2020被外界解讀為不再只是統獨之爭，而是要在親美和親中之間抉擇的問題，他回應，跟大陸同為炎黃子孫、都是中華民族兒女，很多台商娶了大陸的太太，也有大陸女士嫁來台灣，是血濃於水的感情；至於美國是很好的朋友，跟美國親近是基於國家共同利益、禮尚往來，跟美國好也是自然的事，凡是自然、不被勉強都是好事。