禁陸令擋馬吳、猛批韓國瑜　人民日報：蔡英文鐵了心拉仇恨

▲總統蔡英文日前與國際媒體茶敘。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

立法院新會期開議，民進黨將「兩岸人民關係條例」列為優先法案，退休高階政務官赴陸管制由現行3年拉長至15年，此修法被認為是針對前正副總統馬英九、吳敦義而來，兩人的卸任管制期將在5月屆滿的。對此，大陸官媒《人民日報》發文稱，此舉預示民進黨將繼續惡化兩岸關係，在2020年大選中狂打兩岸牌。

《人民日報》18日以「升高兩岸對立，民進黨意欲何為」為題發表文章，文中提到，民進黨提的修正條例是以上人士赴大陸參加「政治性活動」，15年內都要報批審查，違者剝奪退休金並罰款新台幣500萬元。

文中指出，為堵悠悠之口，台灣當局巧言閃避「15年」，聲稱「3年」是時間管制，「15年」是「行為」管制，也就是「政治性活動」要15年，但什麼是「政治性活動」最終還是由審批部門認定。此舉野讓人想起騙子的中獎伎倆，通知中總有一行小到看不見的字：「主辦方擁有最終解釋權。」

此外，高雄市長韓國瑜也因堅持「九二共識」成為民進黨的「黑戶」。近日，韓國瑜表示3月份要到大陸做城市交流，陸委會馬上跟進指示地方不得與大陸「以任何形式簽署協議」，雖然沒點名，「但長著腦袋就知道這是在警告韓國瑜」。

台灣眾多縣市長都到過大陸，只有韓國瑜享受了「警告」待遇。韓國瑜表示自己這邊剛有點聲音，「陸委會」就大驚小怪，高雄只是要拼經濟，「陸委會」不用急著向蔡英文表忠心。

文章提到，將認同發展兩岸關係者打成賣台份子是民進黨的老把戲，但現實是韓國瑜在民進黨自認的大本營高雄市喊出「九二共識」卻高票勝出，民意已經如此，民進黨當局卻活在舊思維里，連蔡英文都上陣「卡韓」，在自己的網絡帳號發表文章，稱「以為多了好幾位『陸委會主委』」，不指名地諷刺韓國瑜堅持發展兩岸關係，不僅毫無領導者的高度，也暴露其鐵了心在兩岸關係中「拉仇恨」。

文章砲轟蔡英文該管的事「惜字如金、袖手旁觀」，對抗大陸卻開足馬力、長篇大論，以鬥爭搏網紅拼業績。兩岸你來我往30多年，大家都經了風雨見了世面，呼籲蔡英文「別再用守護台灣這套說辭忽悠人」，惡化兩岸關係，輸的是台灣。