　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

孫大千酸吳敦義：養人頭黨員大戶才要全黨員投票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲吳敦義下午出席立法行政研討會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休，拋出全黨員投票的黨主席吳敦義日前表示，若用全民調決定人選，那高雄市長韓國瑜根本不用選。對此，前國民黨立委孫大千痛批，「不要再羞辱國民黨的黨員了！」養人頭黨員大戶才要全黨員投票。

孫大千認為，一位忠實的黨員之所以加入國民黨，繳交黨費，是為了捍衛中華民國，建設繁榮台灣，保障民主和自由的價值；一位真正的黨員更在乎的是國民黨的候選人能不能當選？而不是能不能在黨內初選參與投票？

孫大千指出，人頭黨員被加入的原因，從頭到尾就是為了在黨內的選舉當中左右結果，掌握權力，因此，這些長期豢養人頭黨員的「黨員大戶」才會全力推動「全黨員投票」。

孫大千提到，透過黨內初選程序要推選的是代表國民黨參選2020年總統大選的候選人，而不是黨主席，總統候選人必須得到大多數民眾的支持，才有可能當選，而黨主席只需要得到多數黨員的擁戴。因此，使用的選舉模式當然不一樣。

孫大千提及，如果黨中央重視每位黨員的投票權利，為什麼在2018年縣市長的黨內初選不採取「全黨員投票」？那時候全民調就是可靠的，就是正確的，才過幾個月，就忽然豬羊變色了，這樣說法很牽強。

孫大千強調，這是一次國民黨內改革與反改革的對決，黨內的封建守舊勢力如果繼續用這種似是而非的荒唐說法，來考驗台灣人民的智慧，最後的結果，不但玩火自焚，更將親手埋葬掉國民黨的未來。

ET快訊
「老公可以再過分點」她PO削蘋果對比照　網：小三終究是強大的
瘋傳親密片遭惡男流出　雞排妹親曝證據：無恥沒有極限
「最喜歡哪裡大」課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

關鍵字：吳敦義,韓國瑜,孫大千,總統初選,全黨員投票,全民調

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

孫大千酸吳敦義：養人頭黨員大戶才要全黨員投票

韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

台灣撐得過2天？柯文哲嘆「喊台獨卻取消徵兵」　國防部回應了

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

柯團隊開始招兵買馬？　楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

影／柯文哲宣布超過20萬人塞爆西門町　米奇、百變豬寶陪你逛燈節

影／侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

影／侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

燈節開幕前柯文哲搶先逛　民眾熱烈歡迎爭合照

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

24歲苗栗青年戀上75歲英國老爹　爸暖送祝福...情人節後互訂終身

中華電信董事長嗆完「別惹我！」　遠傳、台灣大推311、299吃到飽

炎亞綸「飛輪海主唱」認證　揭當金雞母內幕...上一組要先走！

應采兒首度回應二胎消息！　笑稱：Jasper想要哥哥姊姊

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

孫大千酸吳敦義：養人頭黨員大戶才要全黨員投票

韓國瑜「愛情摩天輪首選地」曝光！粉專嗆：那是海科中心用地

台灣撐得過2天？柯文哲嘆「喊台獨卻取消徵兵」　國防部回應了

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

柯團隊開始招兵買馬？　楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

影／柯文哲宣布超過20萬人塞爆西門町　米奇、百變豬寶陪你逛燈節

影／侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

影／侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

燈節開幕前柯文哲搶先逛　民眾熱烈歡迎爭合照

哈里斯連進12球轟26分　1球力壓柯瑞三分球大賽奪冠

愛奇藝台灣站春節流量漲200%！《皓鑭傳》坐第一

好心收留家卻毀了！弟女友砸爛門窗家具　囂張嗆「倒洗衣粉給阿嬤吃」

華聞快遞／2022年元旦起　年終獎金併入綜合所得繳個稅

STUDIO A開學4大優惠衝一波　Mac筆電最高省2萬、還送近萬元耳機

微信、抖音靠邊站　「學習強國」App陸下載量最高

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

曬爆乳照惹來痴漢　人妻傻眼怒PO「小雞飼料」擊退！

歪踢插畫／吃湯圓，歡樂慶元宵

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

政治熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可..

柯文哲嘆「台灣國防能撐2天？」..

愛情摩天輪首選地曝光！韓國瑜遭..

台北燈節開展　柯P宣布20萬人..

韓國瑜：台灣連新加坡尾燈都看不..

楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

韓國瑜是子女奴　李佳芬爆他「這..

退將赴陸管制　政院草案一次看懂

台北燈節點燈　李文輝：全台灣的..

韓國瑜回擊蔡英文、蘇貞昌　面對..

台南立委補選　吳子嘉：五五波

影／3市長放天燈沒揪柯文哲？ ..

吉林路火警　警消馳援搶救

義大世界卡關8年　林義守：企業..

更多熱門

相關新聞

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

高雄市政府春節前傳出性騷擾醜聞，一名男性主管長期對3名女性職員以肢體和手機簡訊的方式進行性騷擾。市長韓國瑜得知後怒下狠話，「對女性員工性騷擾行為，不管府內或府外，絕不原諒，絕不寬貸。」民政局對此已在年前證實該名主管的確有問題，降調為非主管。

愛情摩天輪首選地曝光！韓國瑜遭網嗆

本土樂團批韓國瑜低俗　憲哥說話了

吳談廉能反遭綠營酸　葉元之：民進黨最怕朱參選

抽空見韓國瑜？ 上海台辦主任李文輝微笑未回應

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

甜笑妹半球照外流！爸點開大驚：是我女兒

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

Ashly後悔答應求婚！列尼克3罪狀

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟公曝真相

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

課長性騷3女員工惹怒韓國瑜　結果出來了

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

研究：地底下有山　比聖母峰還大

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

罰寫惡夢掰　寫字機器人年後狂銷

更多

最夯影音

更多

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面