孫大千酸吳敦義：養人頭黨員大戶才要全黨員投票

▲吳敦義。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休，拋出全黨員投票的黨主席吳敦義日前表示，若用全民調決定人選，那高雄市長韓國瑜根本不用選。對此，前國民黨立委孫大千痛批，「不要再羞辱國民黨的黨員了！」養人頭黨員大戶才要全黨員投票。

孫大千認為，一位忠實的黨員之所以加入國民黨，繳交黨費，是為了捍衛中華民國，建設繁榮台灣，保障民主和自由的價值；一位真正的黨員更在乎的是國民黨的候選人能不能當選？而不是能不能在黨內初選參與投票？

孫大千指出，人頭黨員被加入的原因，從頭到尾就是為了在黨內的選舉當中左右結果，掌握權力，因此，這些長期豢養人頭黨員的「黨員大戶」才會全力推動「全黨員投票」。

孫大千提到，透過黨內初選程序要推選的是代表國民黨參選2020年總統大選的候選人，而不是黨主席，總統候選人必須得到大多數民眾的支持，才有可能當選，而黨主席只需要得到多數黨員的擁戴。因此，使用的選舉模式當然不一樣。

孫大千提及，如果黨中央重視每位黨員的投票權利，為什麼在2018年縣市長的黨內初選不採取「全黨員投票」？那時候全民調就是可靠的，就是正確的，才過幾個月，就忽然豬羊變色了，這樣說法很牽強。

孫大千強調，這是一次國民黨內改革與反改革的對決，黨內的封建守舊勢力如果繼續用這種似是而非的荒唐說法，來考驗台灣人民的智慧，最後的結果，不但玩火自焚，更將親手埋葬掉國民黨的未來。