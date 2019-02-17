全民調作弊花樣更多？　羅友志：朱家軍為了贏顛倒是非

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休。對此，資深媒體人羅友志17日在臉書指出，朱家軍為了贏，把全民調的聲浪炒到最高點，但「全民調作弊花樣更多」。

針對國民黨總統初選機制，國民黨主席吳敦義主張「全黨員投票」，而前新北市長朱立倫則認為「全民調」更好，黨內也出現支持「全民調」的聲浪。南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕表態支持，被視為「馬家軍」的台北市議員徐巧芯、羅智強，以及「朱家軍」的新北市議員葉元之、江怡臻，都是贊成全民調。

對此，羅友志認為，朱家軍為了贏把全民調的聲浪炒到最高點，還稱黨員投票會有「人頭黨員」操弄問題，但「全民調作弊花樣更多！我就嚐過那種無能為力的霸凌式假民主！」

羅友志提到，自己有很深的體會，2014年他參加新北市國民黨市議員黨內初選，「有人來搓圓仔湯不成後，自稱「花錢把你民調砍半，我們才贏的！」，此外，某些民調公司根本是各黨的某些人，投資在其中的。

有網友呼籲，「友志公佈民調公司資料吧！」。羅友志則回應，「他們再逼我，我就把人名、對話發生地址、背景全部公布！」

▲羅友志PO文（圖／翻攝自臉書粉專「羅友志oo有事找友志」）