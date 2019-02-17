吳敦義主張全黨員投票　朱立倫：國民黨不是自己在內部玩

▲朱立倫啟程矽谷學習之旅。（圖／翻攝自朱立倫臉書，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統提名機制採「全民調」或「全黨員投票」爭論不休，黨主席吳敦義主張由「全黨員投票」來選出2020總統提名適合人選。對此，有意角逐總統大位的前新北市長朱立倫17日受訪表示，「不要忘了，不是我們國民黨自己在內部玩」。

針對國民黨總統初選，比較支持「全民調」或「全黨員投票」？朱立倫出席矽谷台灣科技人才座談會時受訪回應，不管是哪一種制度，獲得民眾支持肯定的就是最好的制度，「不要忘了，不是我們國民黨自己在內部玩」，而是讓民眾感受到革新，跟民眾結合在一起的感覺。

對於民進黨預計在三到四月完成總統提名，但國民黨最晚要七月，時間是否拖太晚？朱立倫則表示，國民黨要爭取2020勝選，最重要的是改善台灣經濟跟兩岸關係，讓眾人過得更好，在這樣的目標之下，怎樣爭取更多民眾支持，不管初選制度或時程讓民眾感受國民黨有嶄新方向很重要，因此，這次他特別來矽谷，跟年輕朋友希望在新創產業上走出新方向。

朱立倫近日啟程矽谷學習之旅，今天出席矽谷台灣科技人才座談會。朱立倫談到，他最大收穫是不但看到很多矽谷的科技產業，也接觸到很多台灣出來的矽谷人才，每位人才對台灣都非常有心，也希望台灣能夠走出新方向，在新創產業方面，台灣能具有國際競爭力，更重要的是，他們不是希望自己成功就好，而是希望下一代能夠更好。

朱立倫提到，很多人都有心回到台灣來幫忙下一代，不管是資金的協助，或者是人才的培訓，他覺得這是一個很好的橋樑，透過這次來訪問，一定會把這些優秀的矽谷人才與台灣未來下一代結合在一起。