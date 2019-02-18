周洋父親起訴權健　天津警方：無犯罪事實不予立案！

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

內蒙古4歲罹癌女孩周洋，在3年前因採用了天津權健公司的產品，停止化療與服藥，最後不治。周洋父親周二力1月在律師陪同下向天津警方對權健提起刑事控告。對此，天津公安局武清分局16日發出的《不予立案通知書》指出，經審查認為沒有犯罪事實，決定不予立案。

周二力先前稱「將以虛假廣告、非法行醫、製售假藥等罪名起訴權健」，隨即在1月向天津警方對權健提起刑事控告，天津市公安局武清分局刑偵一大隊、天津市公安局武清分局經偵支隊受案。

▲周洋父親起訴權健，警方不予立案。（圖／翻攝微博，下同）

根據天津公安局武清分局16日發布的《不予立案通知書》，針對束昱輝非法行醫及銷售假藥和權健及束昱輝利用周洋進行虛假廣告宣傳，經審查認為沒有犯罪事實，決定不予立案。

其實，周二力早在2015年曾以虛假宣傳為由起訴權健方。赤峰市松山區人民法院驗同年4月做出判決認為，根據權健提供的證據，發布周洋服用權健藥品後病情好轉訊息的網站，並非權健登記註冊的官方網站，周洋方也不能舉證證明在互聯網（網際網路）發布侵權訊息的網站是由權健註冊、經權健授權或權健對發布訊息的網站提供了侵權訊息，判周二力敗訴。

但是，涉嫌以「火療」造成病患死亡的「權健」公司，權健集團創始人、董事長束昱輝等18人在2019年1月被刑事拘留，另外2人則取保候審。此外，廣東省市場監督管理局於6日表示，權健廣東分公司目前已處於停業整頓狀態。而權健案受害者周二力得知消息之後，難掩激動之情，「現在激動萬分！不能言表！」

▲周洋。（圖／翻攝自每日頭條）