權健風波燃燒！京東、蘇寧全面下架　阿里巴巴：等待調查結果

▲ 權健開了7000多家火療養身館，造成無數人燒傷。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）。

記者蔡儀潔／綜合報導

200億保健帝國天津權健公司25日被揭發，不僅讓4歲女童服用「抗癌藥」放棄化療，導致女童慘死，更是推出可搶救心臟病的天價鞋墊、連男性前列腺炎都能治的負離子衛生棉，如今聲討浪潮越來越大，電商平台京東、蘇寧等都已下架相關商品，淘寶則還有賣家在銷售，阿里巴巴表示，正在等待總局的調查結果。

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▲淘寶上仍在銷售權健鞋墊。（圖／翻攝自淘寶網）

截至12月28日，京東上搜索「權健」顯示「沒有找到相關商品」，蘇寧則顯示「根據相關法律法規和政策，無法顯示相關的商品」，天貓、唯品會也都無法找到相關產品。

但在淘寶平台上，還有許多賣家在銷售權健骨正基鞋墊，而「權健肽」、「權健衛生巾」已沒有相關商品。據《澎湃新聞》27日報導，阿里巴巴表示，「我們高度重視，正在等待總局的調查結果。」

▲京東已全面下架相關商品。（圖／翻攝自淘寶網）

大陸國家市場監管總局27日對權健風波表示，已經關注到網路輿情，相關業務司局正在瞭解情況。

權健總部所在地天津方面27日發佈消息稱，天津市委、市政府高度重視，責成市市場監管委、市衛健委和武清區等相關部門成立聯合調查組，對線民關注的諸多問題展開調查核實。目前，調查組已進駐權健集團展開核查。

▼號稱只要是骨骼病通通能治的鞋墊。（圖／翻攝自淘寶網）

▼經銷商宣傳鞋墊。（圖／翻攝自微信公眾號／丁香醫生）