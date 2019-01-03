涉嫌傳銷與虛假廣告　公安機關立案偵查「百億保健帝國權健」

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪被立案偵查。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

200億保健帝國權健公司日前被「丁香醫生」揭發醜聞，內容直指涉嫌虛假宣傳、傳銷等問題，3年前一名女童因服用該公司的「抗癌產品」，最終導致病情惡化身亡。對此，天津市政府也成立聯合調查組展開調查。目前，公安機關已於1日依法對權健涉嫌犯罪行為立案偵查。

據微信公號「津雲」2日表示，自「權健事件」聯合調查組進駐以來，經過調查取證，事件處理工作取得了階段性進展，「本著依法依規依事實的原則，相關部門對權健公司涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛假廣告犯罪進行立案偵查」。

「目前，相關部門依法查處取締不符合消防安全規定的火療養生場所、開展集中打擊清理整頓保健品亂象專項行動」。聯合調查組有關負責人表示，天津始終堅持以人民為中心的發展思想，對人民的健康高度負責，合法的依法保護，違法的堅決打擊，違規的取締整治，絕對不允許打著直銷的旗號幹著傳銷的勾當。對於違法違規行為，「我們的態度是嚴厲打擊、嚴厲查處、絕不手軟」。

▲明火燒肉治百病火療。（圖／CFP）

「丁香醫生」於2018年12月25日發布文章《百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭》，將年銷售業績人民幣200億的「民族企業」架在火上烤。文章內容包括「4歲女孩痛苦死亡」、「明火燒肉治百病『火療』」、「天價鞋墊『骨正基』」、「男生都能用『負離子衛生棉』」等。

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