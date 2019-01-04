權健用4歲亡女當「重生廣告」　周洋父自責提告：揭露真面目！

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

內蒙古4歲女孩周洋罹癌，但因其父親聽信權健公司的話，放棄化療改服權健產品，最後病情惡化不治身亡。周父對權健提起的幾次訴訟中都沒有索賠，他說目的是為了「讓更多人知道權健的真面目」。周父透露近日要再提起訴訟，這次有了新證據。他表明，「堅持請假打官司，就是為了給女兒一個交代。」

▲權健用周洋的照片大膽宣傳不實廣告。（圖／翻攝自每日頭條）

知名醫療資訊平台「丁香醫生」日前發表一篇《百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭》，燃起權健傳直銷風波的一把火。周父接受《華商報》訪問說，當初為了治療周洋，家人4年間都在內蒙古和北京兩地往返，賣房又借錢，前後花費人民幣100萬元（約新台幣450萬），「而我竟然還聽信他們（權健）的鬼話」，最終無法挽回女兒生命，因此萬分自責。

▲權健曾上門找過周父要「私了」。（圖／CFP）

當記者問到為什麼前幾次訴訟中都不提出索賠，周父表示，每一次的訴訟都不是因為錢，如果是因為錢，權健當初就有找上門要「私了」，但他不願意。他說自己的文化水準不高，想法很簡單，「就是要讓更多人知道權健的真面目，避免走我們一家的老路。

周父說，他的妻子在家照顧老人家，沒有工作，他則是從礦工轉職做長途運輸司機，和另外2個司機輪班開，工作辛苦，一個月約有人民幣5000元（約新台幣2萬3千元）的收入。他說最近掌握了新的證據，要向公司請假再次提起訴訟，老闆也很支持他並准假。

周父透露已經聯絡了多位律師，近日將在內蒙古赤峰法院正式起訴權健公司，訴訟範圍涉及民事、刑事等，包括權健經營藥品的資質，權健涉嫌非法行醫等問題。他說，「權健還曾對外宣傳稱，周洋是接受免費治療，而且治癒，但實際上我們當時從權健拿這些藥是付費的，一個月下來要5000多元人民幣。」

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