權健18人刑拘廣東分公司停業　罹癌女童周洋父：激動萬分！

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

記者馬叔安／台北報導

涉嫌以「火療」造成病患死亡的「權健」公司，權健集團創始人、董事長束昱輝等18人，7日被刑事拘留，另外2人則取保候審。此外，廣東省市場監督管理局於1月6日晚間發出通報，權健廣東分公司目前已處於停業整頓狀態。權健案受害者周洋的父親周二力得知消息之後，難掩激動之情，「現在激動萬分！不能言表！」

據了解，權健在廣東申請的直銷區域為廣州和佛山，因服務網點尚未經過商務部備案，不能開展直銷業務。

整起案件引爆點，是內蒙古一位4歲罹癌女孩周洋，在3年前因採用了天津權健公司的產品，停止化療與服藥，最後不治。但她的照片離奇的出現在各大影片網站、論壇、社交媒體上，並註明「已經在權健重獲新生」，引來眾多媒體打電話詢問詳情。周洋的父親多年來與權健公司纏訟，曾經敗訴並收到威脅。

▲周洋。（圖／翻攝自每日頭條）

直到天津市公安機關今年1月1日對權健公司以涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查，並於1月2日對在權健腫瘤醫院涉嫌非法行醫的朱姓嫌犯立案偵查。

據了解，截至今年1月4日，初步核查權健公司在廣東省有省級分支機構1家，相關聯的工作室、火療館等市場主體233家，檢查期間珠海市工商局對其某經銷商涉嫌虛假宣傳立案1宗，廣州市工商局對權健公司廣東分公司進行了行政約談和現場檢查，責成該公司立即自查整改、暫時停止營業並妥善處理消費者退換貨，目前該分公司已處於停業整頓狀態。

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

權健公司的火療於2005年上市，在全大陸開了7000多家火療養生館，並在2013年拿到了大陸商務部所發放的「直銷經營許可證」，拿到這張入場券後，一直到 2017 年，銷售業績分別是人民幣50億元、135億元、190億元、192億元、176億元。

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