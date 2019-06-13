影／大媽膽囊「塞7750顆結石」痛爆！醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣…原因曝光

記者朱世凱／綜合報導

有許多人因為忙於工作，所以經常沒時間吃早餐，甚至是少喝充足的水。大陸一名54歲的賀姓大媽，因為長時間過著這樣的生活，近期突然出現腹部劇痛的症狀，只好趕緊到醫院就醫。醫生檢查完後當場傻眼，因為大媽的膽囊已經被7750顆結石塞滿，有些還跟雞蛋一樣大。

▼大媽膽囊塞滿結石導致腹部劇痛。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，賀姓婦人表示，自己腹部近期突然劇烈疼痛，就醫後才知道跟平常作息有關，「我平時不愛吃早餐，也不愛喝水，冬天就一天都不喝水，夏天也只喝一點點。」當她聽到自己的病情時相當驚訝，「（膽囊）怎麼那麼小的，裡面裝那麼多石頭？後來醫生對我說，妳確實就是裝這麼多。」

不過她當時並未立即接受手術，直到醫生告訴她，不做手術可能會有生命危險，她才簽字同意。醫生表示，經過3個小時的手術後，醫護人員終於從病患體內取出7750顆結石，最大的跟雞蛋一樣大，最小則像芝麻，目前體內的結石已被全數清光。

▼7750顆結石讓醫師看傻地說，「這是我從醫以來，做過最多顆的手術。」（圖／翻攝自微博）

醫生提醒，如果不吃早餐，膽囊就不會收縮，膽汁也不會排出來幫助消化食物。「如果膽汁長時間留在膽囊內，當中的膽固醇就容易結晶，所以飲食定時相當重要。」

資料顯示，膽囊的功能主要為濃縮、儲存及釋出膽汁，當脂肪食糜進入十二指腸時，會刺激腸黏膜分泌膽囊收縮素（CCK）促使膽囊收縮，而膽汁此時就會經由總膽管排出進入十二指腸幫助脂肪消化吸收。所以，如果我們長時間沒進食，膽汁就會因為無法順利自膽囊排出，不斷濃縮而產生結晶體，久而久之便形成膽結石，甚至引發膽管阻塞、膽囊炎等。

▼大媽體內結石已經全部清除。（圖／翻攝自微博）