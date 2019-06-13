　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／大媽膽囊「塞7750顆結石」痛爆！醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣…原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

有許多人因為忙於工作，所以經常沒時間吃早餐，甚至是少喝充足的水。大陸一名54歲的賀姓大媽，因為長時間過著這樣的生活，近期突然出現腹部劇痛的症狀，只好趕緊到醫院就醫。醫生檢查完後當場傻眼，因為大媽的膽囊已經被7750顆結石塞滿，有些還跟雞蛋一樣大。

▼大媽膽囊塞滿結石導致腹部劇痛。（圖／翻攝自微博）

▲▼大媽膽囊塞滿結石。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，賀姓婦人表示，自己腹部近期突然劇烈疼痛，就醫後才知道跟平常作息有關，「我平時不愛吃早餐，也不愛喝水，冬天就一天都不喝水，夏天也只喝一點點。」當她聽到自己的病情時相當驚訝，「（膽囊）怎麼那麼小的，裡面裝那麼多石頭？後來醫生對我說，妳確實就是裝這麼多。」

不過她當時並未立即接受手術，直到醫生告訴她，不做手術可能會有生命危險，她才簽字同意。醫生表示，經過3個小時的手術後，醫護人員終於從病患體內取出7750顆結石，最大的跟雞蛋一樣大，最小則像芝麻，目前體內的結石已被全數清光。

▼7750顆結石讓醫師看傻地說，「這是我從醫以來，做過最多顆的手術。」（圖／翻攝自微博）

▲▼大媽膽囊塞滿結石。（圖／翻攝自微博）

醫生提醒，如果不吃早餐，膽囊就不會收縮，膽汁也不會排出來幫助消化食物。「如果膽汁長時間留在膽囊內，當中的膽固醇就容易結晶，所以飲食定時相當重要。」

資料顯示，膽囊的功能主要為濃縮、儲存及釋出膽汁，當脂肪食糜進入十二指腸時，會刺激腸黏膜分泌膽囊收縮素（CCK）促使膽囊收縮，而膽汁此時就會經由總膽管排出進入十二指腸幫助脂肪消化吸收。所以，如果我們長時間沒進食，膽汁就會因為無法順利自膽囊排出，不斷濃縮而產生結晶體，久而久之便形成膽結石，甚至引發膽管阻塞、膽囊炎等。

▼大媽體內結石已經全部清除。（圖／翻攝自微博）

▲▼大媽膽囊塞滿結石。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛：怪不到你身上
何韻詩肉身對抗香港鎮暴部隊！1人保護60平民…英勇片瘋傳
蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原則不變

關鍵字：膽囊,膽結石,結石,膽汁,醫生,喝水,早餐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

影／男嬰剛誕生！22歲未婚媽「忍痛自剪臍帶」3樓扔下…他卡2F哭出第一聲

1歲就懂玩手機！女童2歲半近視飆破900度　醫曝「恐怖7症狀」：回不去了

單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

慎入／盆栽每晚發吱吱怪聲！他超挫找人挖開…「謎樣異形」瞬間扭動竄出

白衣男穿「緊身內褲」逛超市！她一轉身見下面超大包羞炸：該注意什麼？

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「18款防曬產品」　網一看笑噴：黑色膠帶完勝

美軍五大「最糟武器」出爐！ F-35、福特級航母都上榜

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

影／大媽膽囊「塞7750顆結石」痛爆！醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣…原因曝光

港警扔催淚彈「群眾無處逃」！　學生直呼震驚：人民內心已受創

台州犯罪集團「舊瓶裝假酒」狂產2萬瓶！誆6800萬全落網

華聞快遞／天津計畫開通「直達香港」高鐵列車起點站

港府內部評「反送中」：有人想搞「顏色革命」我們決不讓步

開板首日英文名稱亮相　上交所「科創板」專頁同步上線

上海建國際金融中心　易綱提「八個支持」加快國際化

貿易戰「一行兩會」出面維穩　易會滿：有能力應付挑戰

強調「民主協商」　陸學者：統一戰略環境處於最好時期

影／反送中抗議者與警天橋對峙　舉標語喊口號和平離去

贈獎／來試膽吧！送你參加《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應場

日職／郭俊麟戰巨人　陽岱鋼先發上演台灣內戰

騎士挖角大學女籃女教頭　擔任助理教練史上首例

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

蔡英文年輕族群、女性選民具優勢　柯文哲60歲以上支持僅個位數

輕熟女誤信詐騙電話臨櫃著急匯款　警、銀聯手攔阻

縮短你與成功的距離　選擇伯樂，職場衝出好成績！

【奧斯塔羅】你對目前的環境感到不滿意嗎？

中職啦啦隊正妹當防暴小天使　警官反串受暴女拍片逗趣吸睛

賴清德不幫蔡英文輔選？段宜康：有人放話不想看到蔡賴合作

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

香港媽喊：為什麼打小孩！心痛片..

港警務處長：激進示威有如殺人！

痛風14年狂嗑海鮮！他長出「千..

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

示威者被擊中右眼：完全看不見了

黑衣港警圍毆示威者　影片瘋傳

反送中首現身！林鄭月娥駁斥「賣..

香港示威增至72傷　警以暴動形..

林鄭月娥露臉　短片譴責示威暴動

港警連續驅離3小時　男吐血倒地

人妻「驅鬼」要求女兒和前夫同床

學生聚集立法會！員警「全副武裝..

女快遞員下跪求奧客原諒　警撐腰..

港男頭部中彈滿臉血昏迷　身分是..

更多熱門

相關新聞

護士帶男子指認寶寶媽嚇壞　結局糗爆

以為認錯小孩！一名媽媽回憶兒子剛出生時，她和先生正在燈箱旁稱讚兒子有多可愛，結果護士竟然帶著一名年輕男子指認說「寶寶在這裡」，讓夫妻倆傻住。沒想到隨後結局卻神展開，讓媽媽糗糗的，網友也都笑說「媽媽也太可愛」、「爸爸有綠光」。

「想養好子宮」早餐很重要　醫曝「進食重點」

男心跳停50分鐘　天使醫噴汗CPR救回

豬鼻蛇喝水突定格「咦？」傻臉萌炸

這5種人「容易水中毒」水別灌太猛！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面