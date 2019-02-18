博感情真有用！狗賊飼料袋打包懷孕比特犬　不吠不叫卻露出尾巴

▲南投一名李性慣竊，到國姓鄉抓了懷孕的比特犬。（示意圖／達志影像）

記者唐詠絮／南投報導

真的不要命了！南投縣一名有多項竊盜前科的60歲李姓男子，日前大白天騎機車到國姓鄉一偏僻狗舍，挑中1隻即將臨盆的兇猛比特犬，藏在飼料袋內，想說開春可以賣個好價錢，沒想到載回草屯的途中露出狗尾巴，被眼尖的員警發現，救了牠並將牠送回給主人，但李男也因此再度吃上官司。

據草屯警方指出，李男是在台14線上被雙冬派出所巡邏的員警發現，由於草屯郊區最近有電線被偷剪，員警懷疑飼料袋內裝的就是電線而攔查，竟露出一截狗尾巴，打開袋子查看，果然是隻身還六甲的母比特犬，此時還乖乖地蹲在機車上。

李男向警方辯稱，狗是自己的，怕牠會跳車所以用飼料袋蓋住，在員警的盤查下，又改口說是朋友送的，但這兩種說辭都被警方識破，最後才坦承是在國姓鄉的一處狗舍偷抓到的，員警研判，比特犬兇猛，懷孕中的母狗應該更兇，李男應該常常到狗舍去，甚至有餵養的可能，要不然不會「用手一招牠就來了！」跟著李男離開。

馴犬教練也說，比特犬常被拿來賭博，身價頗高，李男之所以會選中懷孕中的母狗，是因為生小狗兒愈多隻就賣愈多錢，人們在繁殖比特犬時加以改良，讓牠不會吠叫，因一吠叫未鬥就已被判輸，推測這名竊賊對比特犬習性略有研究，知道比特犬不會吠叫，也不會咬人，才敢放心來偷，不過他也奉勸各位，比特犬屬於鬥犬之一，很多人不知比特犬咬合力高達800磅，人一旦被咬非死即重傷，要小心為妙。

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