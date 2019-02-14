女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

生活中心／南投報導

南投龍華山善覺寺日前舉辦祈福法會，請來「惠嚴法師」淨化，未料她邊旋轉邊灑水，一度笑場，最後整整轉了4分鐘、150圈才停下，隨後當眾在紅毯上嘔吐。法師事後解釋，是受菩薩指示「要旋轉」，才能轉動台灣經濟，當天不由自主就轉了半小時，自嘲是近年運動少、身體才變差。

惠嚴法師受邀前往善覺寺，在祈福法會上，她走在兩側擺滿鮮花的紅毯上，手拿寶特瓶高舉灑水、不斷旋轉，工作人員跟在後方，一瓶接著一瓶遞上，只見她霸氣灑完就拋丟，還是不能停下，因為要維持「陀螺狀灑水」；中途一度頭暈、站不穩，水花四濺笑場，工作人員也忍不住笑出來。

▲法師自轉150圈最後吐慘了！網友笑翻：南無戰鬥陀螺。（圖／翻攝自「惠嚴法師」臉書）

在轉了150圈後，惠嚴法師停止灑水，跟著音樂手舞足蹈、繼續旋轉，整整轉了4分鐘，她受不了暈眩，比出暫停手勢站在原地，下一秒扶著工作人員，狼狽地當場嘔吐，像噴泉一樣連噴了2次，工作人員連忙拍背幫忙。影片在臉書瘋傳，網友直呼是「南無戰鬥陀螺」！

原來惠嚴法師就是善覺寺的法師，修行已經超過15年，她受訪時解釋，沒出家前也這樣轉過，但至少8年多沒轉了，這次菩薩指示，不捨眾生苦，要她走紅毯旋轉灑水做法事，「我跟祂說我可能會飛出去，我跟我們師姐說『妳要把我顧好，我很怕轉到飛出去！』」原來她先前附體時，從來沒有吐過，這一次旋轉突然漏氣吐出來，因為近幾年沒有運動、沒體力，加上沒睡飽，才不小心嘔吐，是「神佛要賜給她黃金」。

至於為何要旋轉？惠嚴法師說道，祈福法會和一般法會不同，當天她沿著會場逆時針旋轉了至少30分鐘之久，「自然的旋轉」，因為菩薩跟她說「要發經濟啊、要開中央盤，中央盤把它做出來，台灣的經濟會比較好。」為了替台灣祈福，經濟一路發，才會在法會上旋轉。她說，自己是單純的人，不會理會外界異樣眼光，未來還是會為國祈福。

▲自轉150圈變「嘔吐噴泉」！女法師曝原因：是受菩薩所託。（圖／東森新聞）



事實上，伊斯蘭教蘇菲派就有知名的旋轉舞，修道者平均會練習一年以上，隨著誦經打轉，整整旋轉超過30分鐘，但惠嚴法師沒有經過訓練，一轉就轉了30分鐘，加上體力不好，最後嘔吐收場。

南投醫院副院長洪世昌指出，當人體維持協調平衡的內耳的半規管，過度激烈活動，需要適度時間協調，沒辦法作及時反應時，就容易頭暈嘔吐，屬正常反應。