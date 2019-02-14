新婚騎士遭客運撞飛亡　妻抱4月大女兒淚崩：我什麼都沒準備...

記者陳玉／南投報導

農曆新年才過就傳憾事！黃姓男子騎車行經中興新村路口，遭一輛客運從右側撞飛，因頭部遭受重擊，送醫不治，留下新婚妻子及4個月大的女兒。黃妻獲噩耗淚崩「先生工作很辛苦，我什麼都沒有準備，很突然...」；警方據現場勘查，黃男騎乘方向是閃黃燈，有行使優先權，客運方向則是閃紅燈，但雙方速度都快且未減速，詳細肇事責任仍在釐清中。

▲黃姓騎士遭客運直撞後飛彈墜地，送醫後傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝）

▲黃姓騎士遭撞後往前翻滾多圈後墜地，因頭部重創，傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝）

南投警分局光明所長楊信立表示，此案發生於12日下午2點多，30歲黃男騎車行經文獻路、中研路口，遭一輛客運從右側撞上；據路口監視器畫面可見，黃男已騎過交叉路口一半，客運從右方出現直撞黃男，機車遭卡在客運車底往前滑行了數公尺，而黃男也往前翻滾多圈後墜地，當場失去呼吸心跳，警消人員緊急將黃男送醫，經3個多小時搶救，黃男因頭部遭受重創，傷重不治。

警初步調查，黃男當時行駛方向，交通號誌為閃黃燈，擁有行使優先權，而客運方向為閃紅燈，客運司機應禮讓黃男，而現場也留下長達超過10公尺長的煞車痕跡，但2人速度都快且均未減速，詳細肇事原因及責任還有待釐清。

▲黃男留下新婚妻子與4月大女兒，黃妻淚崩，無法接受與丈夫天人永隔的事實。（圖／東森新聞）

而不幸身亡黃姓騎士，2018年底才剛新婚，留下生產完不久的妻子及4個多月大的女兒，黃妻接獲噩耗更是悲痛淚訴，「我先生真的很認真，他的工作真的很辛苦、很辛苦，他太年輕了，我什麼都沒有準備，很突然....」，難以接受與丈夫天人永隔的事實，令人鼻酸。