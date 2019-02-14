「藍八」再現？　韓國瑜3月登陸「樂意」與其他縣市首長同行

▲「藍8縣」農特產品在北京展銷（圖／翻攝發展論壇）

記者魏有德／綜合報導

金門、南投和宜蘭等縣市首長將於農曆春節後陸續前往大陸參訪，主要以推廣農產品、觀光旅遊及商業合作為主。而高雄市長韓國瑜日前也證實3月下旬訪問大陸南方城市，並「樂意」與有興趣的縣市長同行，屆時是否重現2016年「藍八縣市」登陸推廣，受外界高度關注。

《中新網》報導指出，金門縣預計2019年3、4月份組團前往北京、上海等地，主要鎖定金門高粱酒在大陸市場的擴展與金門相關民生議題，南投縣長林明溱、宜蘭縣長林姿妙也計畫2019年4月到大陸招商行銷觀光。

▲南投縣長林明溱。（圖／記者葉南州攝）

南投縣長林明溱曾表示，「我非常贊成九二共識的主張，並將會責成縣府快速成立兩岸工作小組，中央政府不交流，我們地方政府來積極交流」。南投的茶葉及農產品也自去年底九合一選後銷往杭州，林明溱提到， 2019年4月將帶隊到大陸，重點行銷南投觀光，希望大陸遊客多到南投旅遊，刺激觀光發展。

▲宜蘭縣長林姿妙將於4月赴上海參加旅遊推介會。（圖／記者游芳男攝）

據了解，宜蘭縣長林姿妙也將於2019年4月赴陸參加上海旅遊推介會，並邀請觀光、旅宿及伴手禮品等業界同行，她表示，將通過與官方、媒體及業界的兩岸交流，吸引大陸遊客到宜蘭旅遊，拼出人潮與錢潮。

至於媒體關注的新北市長侯友宜出訪計畫，新聞局長蔣志薇則回應，目前接洽可能出訪的國家與城市，不排除和大陸交流。

2016年底藍營執政的新北、苗栗、南投等八縣市長曾組團赴北京參加農特產品展銷暨旅遊推介會，提出希望大陸持續採購台灣農特產品等訴求。台灣去年底九合一選後，政治環境丕變，藍營拿下15縣市首長席位，「藍8縣」升級版是否成行，受到外界關注。

▲ 韓國瑜12日證實3月下旬將會出訪大陸 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜就任以來出訪行程滿檔，11日證實月底的星馬行程後，12日再證實3月下旬將會出訪大陸南方多個經濟性較強的城市。韓國瑜表示，「貨出去錢進來」是出訪的首要任務，若其他縣市首長願意一同出訪，他也樂意攜手進行兩岸交流。

