三層便當裝滿子彈！　前科男遭盤查硬拗「裝宵夜」

▲男子遭盤查辯稱便當盒內是宵夜，警一開發現竟裝子彈。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

便當盒裝宵夜，竟是滿滿的子彈！遭列治安顧慮人口的石姓男子，凌晨開車在竹山市區因形跡可疑遭盤查，警方發現車內有毒品味、車牌與車身號碼不符，還找到毒品吸食器。石男卻避重就輕，連三層鐵製便當盒內裝什麼，他都說是裝「宵夜」，一打開裏頭竟有上百顆改造子彈，讓石男百口莫辯，依法送辦。

竹山警分局員警林志鴻、林凱鋒，日前某晚凌晨在竹山鎮市區巡邏，發現一輛小客車在集山路、昭德街附近，形跡可疑，立刻上前盤查。車上50歲駕駛石姓男子神情怪異，車門打開石又散發出疑似毒品的怪味，警方認為一定有問題。

警方一查發現，石男是治安顧慮人口，有毒品、槍砲前科，小客車車身號碼又與車牌不符，立刻要求下車，並經石男同意搜索車內，果然在副駕駛座發現毒品針筒及安非他命吸食器。

▲警方清點便當盒裡裝的改造子彈，共186顆。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方看到車內還有一個鐵製三層便當盒，問石男裡頭放什麼，石男語氣堅定地說，他是因為肚子餓出來買宵夜，裡頭裝的都是吃的。員警當然不信，取得同意後準備打開，發現便當盒重得離譜，一開發現裡面滿滿的改造子彈，立刻將石男連人帶車帶回派出所。

石男雖坦認是自己的，但卻交代不出來源，警方清點後發現，186顆子彈中22顆是霰彈槍子彈，手槍子彈164顆，除先依槍到彈藥刀械管制條例、毒品罪嫌將石男移送法辦外，也將全力追查子彈來源。

竹山分局長鄭有益表示，員警深夜落實巡邏勤務，主動發現可疑人車盤查，查獲大量子彈數量及毒品注射針筒等不法違禁物，值得肯定。他呼籲民眾勿心存僥倖，以身試法，一旦事證明確，絕對依法究辦。

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