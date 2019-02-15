聽口袋的天空！她看《愛殺17》第一集就「嚇到關掉」　網大推最神台劇

▲台劇《愛殺17》14集平均收視2.00，並在第41屆電視金鐘獎入圍7項，摘下最佳女配角、最佳編劇和最佳音效。（圖／翻攝劇照）

記者黃君瀚／綜合報導

2006年2月，台灣驚悚推理偶像劇《愛殺17》播映，由張韶涵演唱的片頭曲《口袋的天空》、片尾曲《隱形的翅膀》和該劇一起紅遍了大街小巷。最近就有女網友聽歌時，無意間得知這部當時無緣識得的神劇，沒想到才看第一集，就被Email裡的圖片嚇到崩潰，完全不敢再看下去！

女網友14日凌晨在PTT發文，表示使用Youtube觀看影片時，想起了13年前歌手張韶涵演唱的歌曲《口袋的天空》，一邊聆聽、一邊看著下方留言區的討論，才知道原來這是一部台灣偶像劇《愛殺17》的主題曲。

好奇心驅使之下，女網友查了些資料得知《愛殺17》是驚悚劇，決定鼓起勇氣觀賞第一集，沒想到片長才看不到一半，「就嚇到關掉了QQ」她心有餘悸，指劇中Email裡的圖片超級恐怖，「大家敢看嗎？集數超級多的QQ。」

▲張韶涵一人分飾兩角，雙胞胎中的姊姊徐宜真。（圖／翻攝劇照）

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，眾人紛紛大推這齣神劇，「台灣最強劇，沒有之一」、「好看，國小超愛看」、「小時候看很害怕，但還是看完了」、「神劇超好看」、「超好看+1，以前年紀小看了覺得恐怖，現在應該不會了」、「台劇典範，海放現在任何一齣台劇」、「劇本有深度，很值得看。」

此外，還有不少人回憶起看《愛殺17》的心得，「猛然一看會嚇到，但真的不恐怖，整體故事很悲傷」、「這齣戲沒有誰是兇手、誰對誰錯，就是各種因素加在一起」、「原以為男主角演技很好，後來才發現可能不是演的」、「當初看到殺宜靜的兇手有出乎我意料」、「會讓人噁心的大概就是那個圖了，其餘噁心但是人性。」

▲張韶涵一人分飾兩角，雙胞胎中的妹妹徐宜靜。（圖／翻攝劇照）

本站2017年新聞〈10年了！他揭《愛殺17》黑暗劇情 網友淚推：台劇經典〉報導，由張韶涵、楊士萱、陸廷威主演的偶像劇《愛殺17》播映，瞬間引發旋風，曾創下收視率2.87紀錄，更是台灣少見的懸疑、驚悚結合愛情題材，一舉摘下3座金鐘獎。

有網友分享他最印象深刻的一段黑暗劇情，直說內容超級恐怖，張韶涵一人分飾女主角雙胞胎，姊姊徐宜真和妹妹徐宜靜，妹妹表面上善良體貼，其實是個援交妹；楊士萱飾演的男主角林嘉緯，和徐宜真是男女朋友，卻常在私底下和徐宜靜亂搞。

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