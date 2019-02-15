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X成男性會吃茶！25歲鮮肉同事吐「男人小秘密」　曝名單證實…OL驚呆

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲原PO男同事說，9成男人都會吃茶。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

只要是正常人都會有生理需求，有人在單身的時候，會透過一些管道解決慾望。一名女網友就表示，她從一位25歲的男同事口中聽到一句話「10個男人9個會喝茶」，對方還爆料公司中有喝茶的同事，「算一算發現真的佔9成機率」讓她相當震驚，忍不住直問「真的是姐老了嗎？」話題引發熱論，正反都有人激烈回應。

女網友在PTT的Boy-Girl板上發起討論「男人吃茶比例？」文中指出，一位25歲男同事親口說出「10個男人9個會喝茶」，讓她聽到當下瞬間愣住，「只能勸他要小心，但心裡覺得他很髒……」

接著男同事還爆料公司裡有哪些人喝過，算一算真的約9成。原PO說，她的好友知道後，也好奇地去問自己公司同事，「發現男生都覺得吃茶這沒什麼，很正常～真的是姐老了嗎……」她也在留言處透露，公司是「服務業跟科技業」。

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▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

▲原PO好友也說，公司男同事認為吃茶沒什麼。（示意圖／CFP）

看到貼文後，底下網友紛紛留言，有人認為根本不是事實「貴公司是正常的公司嗎」、「9成勒，台灣性產業原來這麼發達」、「哪有這麼扯」、「他唬爛機率比較大」、「」、「就像10個禿子9個富，你覺得正確嗎」、「那是他的生活圈那樣吧？別在那邊拖其他正常男生下水」。

也有鄉民認同原PO男同事說法「沒吃茶也約砲，沒到9成，至少也超過一半」、「6成喝茶我信，另外3成是吃魚」、「是男人就知道是真的，那些嘴硬說沒有的只是以為這樣比較清高，比較好騙妹」、「那種單身很久的99.9%都有，我認識的是這樣」、「正常，現代戀愛太麻煩」。

還有男性網友回文，「看到姐愣住，我也愣住了，竟然有男的會跟女生講這種事情，我以為這是男生的小祕密……」並分析男生喝茶大概分3種，一種是大學時去泰國玩，很可能導遊就會帶路了；一種是當兵的時候班長會帶，就算沒帶，光是光頭或戴帽子走在車站，也會有人來介紹；還有一種是出社會之後有門路固定會去的。

最後他表示「第3種我不知道多少，但前2種根本超多的，三者加起來8成不知道有沒有，但應該一定超過5成啦，我感覺應該有6、7成吧！」所謂「吃茶、喝茶」為網路用語，意思是買春；「魚」則代表自己在外接客的女子。

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關鍵字：喝茶,吃魚,PTT

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