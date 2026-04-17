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卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援卓榮泰赴日看WBC，日媒爆料日官員不滿，甚至覺得被「背叛」。。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰赴日看WBC，日媒爆料日官員不滿，甚至覺得被「背叛」。（圖／讀者提供）

記者董美琪／綜合報導

行政院長卓榮泰3月赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊對捷克之戰，行程引發爭議，不僅在台灣政壇掀起討論，連日本方面也傳出不同聲音。外媒《日經亞洲》披露，原本設定為低調的私人行程，卻因曝光引發部分日本官員不滿，甚至出現「遭背叛」的說法。對此，外交部表示，私人行程沒有進一步評論。

報導指出，卓榮泰此行前往東京巨蛋觀賽，隨行團隊曾提交逾15人名單，但日方基於敏感性考量，要求刪除行政院發言人及攝影人員等，避免行程被放大關注。然而最終卓榮泰仍被現場觀眾拍下畫面並在媒體與社群流傳，使原本欲維持的低調性質破功。

知情人士透露，日本方面原先希望此行以私人身分進行，避免外界多作聯想，特別是顧及區域政治情勢，不願因此刺激中國。未料相關畫面曝光後，引發部分官員不悅，認為違背事前默契，甚至影響未來雙方在敏感議題上的互動空間。

此外，卓榮泰搭乘包機赴日一事，在台灣也遭在野陣營質疑相關費用問題，使整起事件持續延伸。從國內政治攻防到國際層面反應，風波仍未平息。

針對外媒報導與外界關注，外交部17日回應表示，卓榮泰赴日觀賽一事屬於私人行程，相關立場已由台日雙方先前說明，外交部不再進一步評論。

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