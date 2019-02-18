韓國瑜直播連說兩次：全台灣人都欠高雄人！　質疑中央兩岸政策

▲韓國瑜開直播體驗網友製作的高雄跑BAR路線。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜先前質疑總統蔡英文的兩岸政策，被反酸「多了好幾位陸委會主委」，接著又受到網友批評上任以來都沒在做事；他17日晚間在臉書直播中重申九二共識是兩岸關係的定海神針，而且高雄犧牲環境發展重工業，現在當然應該獲得回饋，「全台灣人都欠高雄人。」

港都夜貓子照過來，今天親自體驗網友製作的高雄跑BAR路線，第一關將以余光中先生《讓春天從高雄出發》為主題，我將和Bartender以在地農產品學習製作經典調酒。 ————————— 1. 守夜人- 來自經典雞尾酒 X.Y.Z 的變化，致敬港都夜裡工作的勞工。 以旗山香蕉、大社萊姆入酒。 2. 春雨綿綿- 以紅樓夢的愛情詩句「嫩寒鎖夢因春冷，芳氣籠人是酒香」來呼應余光中大師的作品《春雨綿綿》。 以琴酒、本土甘蔗、黃玉蘭純露調製。 跑BAR活動詳情：https://reurl.cc/EGDbm #理性飲酒 #喝酒不開車 #未成年請勿飲酒 由韓國瑜發佈於 2019年2月17日 星期日

韓國瑜提到，自己盡量不談政治只談經濟，因為高雄沒有錢，他的發展策略就是兩個拳頭，右拳衝經濟、左拳辦教育，如今總統蔡英文不要九二共識和中華民國，聽了也只能舉白旗投降，中國占台灣40％的外銷市場，當然要維持和平交流，九二共識就是兩岸的定海神針，「請蔡總統告訴我該往哪裡去？」

而一談到經濟，韓國瑜連說兩遍「全台灣人都欠高雄人」，以前高雄用一座城市帶動台灣的重工業，犧牲了環境，市民還得忍受眾多汙染，現在想獲得回饋卻被中央要求重寫補助款計畫，「你希望高雄失敗嗎？希望高雄繼續窮困嗎？還是希望我在施政的當頭上活活摔死，我不可能接受，所以一定會質疑中央的兩岸政策。高雄成功、南台灣成功，就是全台灣的成功。」

▲韓國瑜喝了兩杯調酒，接著開始大談高雄與中央之間的政策意見分歧。

此外，韓國瑜也提到，自己2月底要到星馬簽署3年的合約，目的就是要確保當地大型超商採購高雄農特產品的數量，外銷有出路，內銷當然就會比較穩定；而國內的部分，3月8日起會聯合高雄5大醫院推動醫療觀光，並結合旅行社推出海外行銷，內容包含美容、健檢等，陸續已有許多企業表明有意願前來投資，投資金額累計至今早就超過1000億元，2019年高雄一定欣欣向榮。

韓國瑜強調，其實雲林、嘉義、台南、高雄以及屏東是生命共同體，交通路線、生活方式以及農特產品都很相似，所以希望能夠加強合作把產品賣出去，加上南部將近700萬的人口，每次想出國去都得北上到桃園機場，這顯然也是需要南部各縣市一起共同努力的課題之一。

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