余天拚勝選！首度全家出動力挺　蘇貞昌、游錫堃現身站台

▲余天競選總部成立晚會。（圖／余天競選總部提供）

政治中心／綜合報導

新北市第三選區立法委員候選人余天17日成立競選總部舉辦晚會。他的太太李亞萍之前因為選舉而和余天冷戰多時，為力拚勝選府妻倆已和好，且大女兒余筱萍、二女兒余苑綺、兒子余祥銓以及外孫女樂樂，全家人首度出動力拚勝選，此外行政院長蘇貞昌還有前行政院長游錫堃也到場站台，現場湧入三千位支持者熱情揮舞旗幟，高喊「余天凍蒜」。

民進黨主席卓榮泰、立委林淑芬、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、陳曼麗，皆出席這場競選總部成立晚會，擔任競選總部主任委員的卓榮泰親自為余天披上勝選背帶，預祝他高票當選。卓榮泰致詞表示，一定要將余天送入立法院，讓他和蘇貞昌院長一起努力，也讓主委在國會發揮更大力量。

卓榮泰說，歷史上民進黨黨主席補選過三次，第一、第二次分別是游錫堃院長及蘇貞昌院長，第三次則是他，他們三位都很擅長補選；今天三位補選的黨主席都到場支持余天，也代表民進黨全力挺余天；他也懇請選民從這場補選開始，給予余天、民進黨支持，將這股支持力量一路延續至2020年總統大選。

游錫堃致詞表示，余天與自己年紀相仿，此次勇敢承擔參選立委，一定要守護三重這一席，最後送上象徵「凍蒜」蒜頭、包子與粽子代表「包中」，要將這席送進立法院。蘇貞昌致詞提到，行政院要做工作，就是在立法院能夠順利、福國利民與守護台灣政權，期盼要有像余天急公好義又專業的人進入立法院，通過照顧大家的各種預算和法案。

最後由余天談到，一開始太太反對他參選，兩人因此冷戰，直到前幾天情人節，他第一次買花送給李亞萍，李亞萍開心的親吻他，冷戰才終止，全家人才能因此同在一個舞台上，他也更有信心能夠贏得本次選舉。

余天坦言，自己沒有什麼政見，重要的就是傾聽民意、滿足民意，最後全家人一同上台齊心協力助選，與卓榮泰合唱高歌《你是我的生命》。

▲余天競選總部成立晚會，卓榮泰力挺。（圖／余天競選總部提供）