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農委會進口治蛋荒　「農業四大寇」林佳新：在野黨你們廢到極點！

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▲▼雲林菜農林佳新批評農委會預測蛋價失利，又粗糙干預自由市場經濟。（圖／翻攝林佳新臉書）

▲雲林菜農林佳新批評農委會預測蛋價失利，又粗糙干預自由市場經濟。（圖／翻攝林佳新臉書）

記者王致凱／綜合報導

過年期間蛋荒，農委會啟動「以蛋換蛋」措施，以進口蛋因應。自稱是「農業四大寇」的雲林菜農林佳新在臉書批評政府粗糙干預自由市場機制，且蛋價飆漲完全歸咎於政府錯估情勢。林佳新話鋒一轉，批評在野黨「廢到極點」，希望民意代表「拿出監督的力量好嗎」。

林佳新16日下午在臉書上，先以一段「大哥與小弟」的對話，諷刺農委會採取進口蛋因應蛋荒的策略。林佳新指出，去年823大水後淹死了一批雞，「政府一再錯估情勢不可能飆漲到多少，不可能買不起蛋或買不到蛋，事實是怎樣？」

林佳新說，一個雞產業鏈包含種雞培育、蛋雞肉雞篩選，最後才是蛋雞養殖，而上層大型養雞場為了穩定產量維持契約，自然有一套老雞（下蛋率低老母雞）的退場機制，因此能穩定供貨和維持生產，不太會受到氣候影響。

他直言，「問題在哪？自然就是一般養戶小戶的問題！」林佳新說，8月底的大水已經溺死一堆產蛋雞，農曆年又適逢小戶養雞的替換習慣時間（天候因素、禽流感好發期），所以雞蛋供應自然短缺。

林佳新說，雞蛋的問題很簡單就是供需失衡，但最近農委會啟動進口雞蛋補助，「我只能說，這不是又是政府干預自由市場機制的詬病不然什麼才是？！」他說，農委會該做的是讓產業更健全，而不是一時的抑制價格，「搞清楚本分很困難嗎？農業委員會，不是消保會！很困難嗎？」

他說，雞蛋價格飆漲的問題在於，政府根本沒有預知能力，且錯估情勢，「如果說政府能出手的角度來說，絕對能在水災後調節小雞蛋場的節奏性淘汰老母雞替換，只是當初沒這規劃與遠見」，「再者，進口蛋這種粗糙的干預自由市場的手段還敢發新聞，我只能說：人不要臉天下無敵！」

林佳新最後批評，「我們最大的在野黨，這些民意代表到底在哪？為何不監督與提出建言？為何一眼就看穿的問題，不見任何針砭與深度的探討，這豈不是另類的浪費公帑？」

林佳新直言，「最近看到漏洞百出的農委會與農業議題，時代力量人少就算了，國民黨的委員們你們這麼多人，我只能說農業沒半個人是農業專才嗎？！還是農業幕僚都不建言。你們真是廢到極點！！！」

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