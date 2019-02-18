李家同反擊韓國瑜「鬼混說」　讚台灣工業表現傑出

▲韓國瑜。（資料照／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前說「台灣鬼混了20幾年，完全在退步」，引起各界討論。對此，清大榮譽教授李家同18日在臉書發文舉出台灣工業近幾年在國際上的表現，反擊「我們國家不是在鬼混的」，也批評，「一味地唱衰自己的國家，絕對是不對的。」

李家同提到，「最近有人說我們鬼混了二十年，尤其使我感到痛苦」；他指出，幾年前，在一個聚會向很多工程師說，希望能看到昂貴的台灣自製設備，兩年以後，就發現台灣很多工具機的價格是一千萬台幣左右，再過一陣子，發現了我們有價值一億元台幣的檢測設備，最後，發現我們甚至有一種價值三億元的設備，而且全世界只有兩家公司和他們競爭。

李家同也說，大家不要以為我們只在新竹科學園區有很大的進步，他舉例，我們的稻穀烘乾機賣到了全世界，日本是對稻穀烘乾最挑剔的國家，但他們也買了我們製造的稻穀烘乾機，還有，我國的紡織工業已經會設計各種紡織機械，這種機械已經不是只能紡紗織布而已，它們常常被先進國家的研究機構買去製造非常特殊的材料。

李家同舉例台灣的工業近幾年在國際上，有許多傑出的表現，就是希望大家知道，「我們國家有相當多的人不是在鬼混的，靠鬼混絕不可能將產品賣到世界各地去」，而且這些產品也不是廉價的民生用品，而是相當精密的機械。

李家同也呼籲，我們當然應該更加努力，絕不能自滿，我們應該檢討自己的缺點，從而做出建設性的正面建議，「但是一味地唱衰自己的國家，絕對是不對的。 」

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