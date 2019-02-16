台灣「鬼混20年」說遭打臉　韓國瑜：連新加坡尾燈都看不到

▲韓國瑜以新聞工作者30年前後薪水舉例證明「台灣鬼混說」 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前感嘆「台灣鬼混20多年，完全沒有在進步」，說法一出遭到各方批評，不過韓國瑜先是舉自己30年前從學校畢業，從事一個新聞工作者，自己薪水是四萬五千，但是現在過了三十年，現在同樣新聞工作者薪水才三萬出頭，甚至還直接點出「高雄現在連新加坡的尾燈都看不到」。

面對各方質疑自己提出的「台灣鬼混20多年，完全沒有在進步」，韓國瑜先是拿出自己三十年前畢業從事新聞工作者的薪水四萬五，到現在30年後的新聞工作者的薪水還短少近一萬五來證明，甚至還說年輕的時候，台灣是亞洲四小龍之首，現在到了自己垂垂老矣的時候，看到台灣的競爭，連泰國、馬來西亞都追上了，新加坡是在台灣的後面，過了二三十年後，「我們現在兩部車再競爭，連新加坡的尾燈都看不到」，新加坡跟香港都在突飛猛進。

▲韓國瑜以新聞工作者30年前後薪水舉例證明「台灣鬼混說」 。（圖／記者洪正達攝）

所以韓國瑜呼籲台灣現在應該上下一條心，不分朝野、不分政黨、不分地域，大家要團結起來趕快衝刺高雄經濟，現在幾十年都在「吃老本」，最後韓國瑜語重心長的說：「還要漠視這個問題嗎？問題絕對不會因為你忽視，它就不存在，台灣還有其他產業嗎？大家要看清楚，還在吃老本，若現在不團結，台灣下一代的孩子會吃很多苦」。