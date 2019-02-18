黃重諺酸韓國瑜「喝醉的土包子」　直播喝酒胡言亂語

▲總統府發言人黃重諺。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日晚間在酒吧開直播，批評總統蔡英文的兩岸政策，還稱全台灣人都欠高雄。對此，總統府發言人黃重諺在臉書發文酸韓國瑜，「喝醉的土包子」，直播喝酒胡言亂語。

黃重諺表示，書法家，酒喝對了，可以寫成蘭亭集序；音樂家，酒喝對了，可以譜好三號交響曲，把萊茵河變成樂章。

黃重諺還說，但一般人，開車喝，會變成酒駕，成為萬民公敵；「沒有內容的人，直播喝，胡言亂語就成為全部。」更指韓國瑜「土包子喝醉」，這樣只會變成喝醉的土包子。

▲黃重諺酸韓國瑜喝醉的土包子。（圖／翻攝黃重諺臉書）

對於韓國瑜的控訴，總統府發言人林鶴明18日下午表示，大家都很理解，城市治理千頭萬緒，相信高雄市民對市長期待非常高，希望市長發言盡快回到市政上面，也希望那麼多政見提出來後，能具體落實，他也提醒，「酒後直播一定不是好的點子。」

▲韓國瑜直播連說兩次：全台灣人都欠高雄人！（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

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