評／蘇嘉全率立委們綵衣娛人民　立院新風貌也接上地氣？

▲▼立法院新春團拜公益音樂晚會，立法院長蘇嘉全。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／特稿

高雄市長韓國瑜的崛起，常被歸因於他「接地氣」的庶民語言，加上網路空軍的操作成功；選後，藍綠陣營政治人物也都力圖脫下莊嚴肅穆的政治外衣，掀起一股「網紅政治」的風潮。立法院長蘇嘉全自上任以來，也常在思考如何讓國會接近人民，本會期的開議日，他便把公益演唱會搬進國會，讓朝野立委們粉墨登場，「綵衣娛人民」帶來新風貌。

在韓國瑜的成功案例後，政治人物開直播的頻率大增，連總統蔡英文也調整了發言方式，丟掉冷冰冰的演講稿，用最純粹的蔡英文來跟人民對話，也透過不同社群網站、載具傳播；此外，行政院長蘇貞昌的團隊也以「短影音」，剪輯重點政策、理念，以求達到政策宣導的功效。

但是，正因為如此，也讓國民黨立委們在立法院開議日當天，高舉「網紅治國」的諷刺標語。但其實不可諱言的，是在這個網紅當道的時代，人民在哪裡、人往哪裡去，政治人物本就應該主動跟上人民的腳步，並不是固守舊巢，若還死守沒有人民關注的地方，何來了解民意，更遑論要接地氣了。

從立法院談起，這個長期烙印在人民印象中的，不外乎只剩立委互相叫囂、打架推擠，但通過多少重要法案、民生法案，受到關注的比率始終不高。這對於蘇嘉全而言，在他上任後，先是拋出「國會是人民的國會」理念，接著則是思考如何讓國會可以親近人民的變革。

▼立法院新春團拜公益音樂晚會，行政院副院長陳其邁與立法院副院長蔡其昌。（圖／記者黃克翔攝）



蘇嘉全過去兩年多來，推動國會頻道，讓國會議事透明化，另外也因應人民載具使用習慣，新增網路媒體平台、電腦、智慧型手機，都可以收看國會議事動態。

此外，在今年的新春團拜活動上，蘇嘉全更大膽創新，舉辦公益音樂會團拜，更親自「綵衣娛人民」，穿上復古合身灰色西裝，搭配白色圍巾、白色帽子，一登場就把一旁歌手出身的立委林昶佐給比下去；行政院副院長陳其邁則與立法院副院長蔡其昌合組「雙其淋」男子團體合唱五月天歌曲。

在國民黨方面，國民黨立委陳宜民和林奕華合唱你儂我儂；國民黨立委吳志揚現場表演薩克斯風。氣氛熱鬧且歡樂，讓蘇嘉全都直言，「這是立法院有史以來最和平的夜晚」。

的確，政治氛圍不一樣了，雖然有娛樂化、綜藝化、網紅化的趨勢，但不可諱言的是，這不同於以往那嚴肅的、高高在上的模樣，政治人物開始有了「人味」，也開始受到不少百姓的關注。儘管如此，是接上地氣了，但身為政治人物還有更重要的，是在輕鬆與專業之間的拿捏，唱歌跳舞只有吸眼球之效，如何對話才是各界接下來要檢視的，若只單純流於網紅政治，終究是會被識破的。

▼立法院新春團拜公益音樂晚會團拜。（圖／記者黃克翔攝）

