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音樂人陳樂融：高雄整天只看到名人大使　256字點出韓國瑜爭議

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任將滿2個月，卻被網友質疑「沒做事」。音樂人同時也是作家的陳樂融17日則在臉書PO出256字建言，並以每個月的觀光大使作為開頭，直指高雄市政府應該要讓民眾認識負責業務的局處長，而不是整天只秀出市長、觀光局長和一堆名人大使。

陳樂融在文中指出，高雄市現在給人的印象就是有很多名人，包含每個月的觀光大使、岡山之眼大使、醫療大使等等，更何況三月大使林夕從沒答應過，四月大使鄧紫棋卻沒收到邀請，最近的情人節大使則是觀光局長潘恆旭，甚至曾宣布愛情產業總顧問為瓊瑤，「就算我雞婆吧，如果真的想打造優秀團隊為民服務，應該要讓真正負責業務的局處長慢慢廣為人知，而不是整天只看到市長、觀光局長和一堆名人大使。」

音樂人陳樂融質疑韓國瑜，「整天只看到一堆名人大使」。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳樂融PO文建議韓國瑜應該注重真正負責業務的各局處長。（合成圖／ETtoday資料照）

而陳樂融這篇PO文很快就被轉貼到PTT八卦版上討論，鄉民們大多覺得最後的建議確實點出問題所在，紛紛留言附和，「真的，口號治國，韓國瑜到底在紅什麼」、「一堆大使都沒在做事」、「韓國瑜真的有人氣，但一直喊口號很煩」、「陳樂融是資深馬迷，連他都出來說話了」；但也有另一派網友持反對意見，認為韓所到之處生意真的很好，確實有促進高雄消費。

面對網路上的質疑，韓國瑜17日晚間則在臉書直播中反駁「沒做事」的爭議，他強調，高雄燈會9天帶來許多觀光財，而且沒有造成任何汙染，2月底還要到星馬簽合約，確保未來3年當地大型超商採購高雄農產品的數量，讓外銷有出路，這樣內銷就會比較穩定，也希望擁有同樣生活方式的南部各縣市可以攜手合作，「高雄成功、南台灣成功，就是全台灣的成功。」

▼韓國瑜17日深夜親自體驗網友製作的高雄跑BAR路線。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜直播連說兩次：全台灣人都欠高雄人！（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

港都夜貓子照過來，今天親自體驗網友製作的高雄跑BAR路線，第一關將以余光中先生《讓春天從高雄出發》為主題，我將和Bartender以在地農產品學習製作經典調酒。 ————————— 1. 守夜人- 來自經典雞尾酒 X.Y.Z 的變化，致敬港都夜裡工作的勞工。 以旗山香蕉、大社萊姆入酒。 2. 春雨綿綿- 以紅樓夢的愛情詩句「嫩寒鎖夢因春冷，芳氣籠人是酒香」來呼應余光中大師的作品《春雨綿綿》。 以琴酒、本土甘蔗、黃玉蘭純露調製。 跑BAR活動詳情：https://reurl.cc/EGDbm #理性飲酒 #喝酒不開車 #未成年請勿飲酒

韓國瑜發佈於 2019年2月17日 星期日

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關鍵字：高雄,韓國瑜,陳樂融

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