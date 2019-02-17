沒有煙火的高雄燈會創奇蹟　參觀人次將「突破」2百萬人

▲2019高雄「金銀河」燈會，在沒有煙火、水舞的情況下，參觀人次反而比去年多。（圖／高雄市觀光局提供）



記者洪正達／高雄報導

2019高雄燈會開幕前因佛光山「蓮花」燈區飽受爭議，被許多網友譏笑為「告別式」，但數字會說話，截至觀光局17日下午的統計，今年累計參觀人次已達192萬，與去年同期142萬人次相比，成長35%，這也頭一次「沒煙火、沒水舞」，但參觀人次卻大幅成長的元宵燈會，堪稱是歷年之最。

市政府今年舉辦的燈會活動中，將國際元素及傳統元素相互結合，除了傳統的花燈展覽外，17日更在歌仔戲明華園總團的表演中創下最高潮，韓國瑜當天雖行程滿檔，一路從高雄到台南為謝龍介助選外，也到彰化為柯呈枋站台掃街，晚間再風塵僕僕地趕回高雄觀賞明華園表演，看來「韓流」仍有一定的影響力。

韓國瑜說，元宵節是新年之後，最重要的一個傳統節日，數百年來，每年都在慶祝元宵，愛河燈會金銀河邀請明華園總團演出，企圖呈現文化的傳承精神，劇中也穿插許多歷史知識，寓教於樂，他也相當感謝日月光贊助這場表演，讓高雄燈會加入了不一樣的內容。

▲高雄姊妹市日本熊本縣帶來的民俗表演。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼17日晚間的明華園總團表演節目，為高雄燈會帶來高潮。（圖／高雄市觀光局提供）