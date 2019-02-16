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謝金河再痛批韓國瑜：「發大財」不是光靠陸客，沒有質量！

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▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
▲財金文化董事長謝金河。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

高雄市市長韓國瑜日前批評台灣經濟鬼混20年，讓財信傳媒董事長謝金河不服氣的反駁，台灣電子產業面對大陸國家隊的殺戮，能挺到現在已經難能可貴；而他今（16）日又再度向媒體嗆韓國瑜，只有憑真本事的人才能發大財，不是靠陸客，根本沒有質量！

謝金河說：「在台灣默默努力的人很多，誰在鬼混？！」他舉例台玻（1802）在大陸14個廠都賠錢，把所有力量搭到中國大陸幾十年沒有成果，藥妝店寶雅（5904）一塊錢都沒去大陸投資，每股稅後純益（EPS）卻有18元。

台灣是小國寡民體制，若要經濟成長，必須要成長要靠外來力量，像是新加坡靠大量移民，香港靠低稅率，謝金河認為台灣稅制應該修改。他提到，台灣的底蘊夠，可惜制度不到位；台灣的稅率雖然是世界級的，但無法吸引錢進來，像是佳士得、蘇富比都搬到香港，但其實國際買家買大畫作大多都是台灣人。

而在台商的表現上，謝金河認為，台灣企業公司治理遠遠比大陸來的好，大陸掏空的企業不知多少，台灣的模具、零組件已到世界級的水準，有一定的專業與強項，「台灣商人在夾縫中很靈活，台灣南下至少比政府早2、30年了，越南布局的成熟度也出乎意料」，台灣可說是處處有生機，但藏富於外，中小型的業態不會很彰顯，沒有很好的稅制政策，大家只是拿石頭砸自己的腳。

而台灣在人口紅利消失的情況下要拼經濟，除了稅制之外，謝金河也提到，檢視觀光業表現和看重台灣的企業都是重點。他暗指韓國瑜，發展觀光不是每一年只會靠陸客把人數衝多就可以，一條龍下台灣人也賺不到什麼，痛批：「沒有質量」。

他分析，日本首相安倍晉三上任之後，一年的觀光人次現在已經成長到3100萬了，台灣還是只有千萬；因為要有好的觀光策略才有「觀光出口」效益，像是基礎設施、人文、文化底蘊做好，美食也很重要。而台灣一年去日本超過10次的台灣人有8、90萬人，台灣要發展觀光要學學日本，要讓觀光客「一來再來、不斷的來！」

謝金河也批評，台灣發展觀光，只有日月潭、阿里山這些純粹的景點不會長久，看看日本像是佐賀、武雄、鹿兒島，區域式的觀光遍及全國各地，且這些地方都有內在的文化、和善人民和美好的風景與環境，而現在政治人物都是高空喊話，沒有全盤規劃，相當可惜。

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關鍵字：謝金河,韓國瑜,觀光,經濟,日本,發大財,中小企業

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