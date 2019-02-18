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營長爆氣軍紀操！逼「酒駕陸戰兵」爬進餐廳　結局一秒惹怒網友

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陸戰隊長距離行軍訓練　考驗官兵意志力。（圖／軍聞社）

▲海軍陸戰隊進行長距離行軍訓練。（圖／軍聞社）

記者柯沛辰／綜合報導

海軍陸戰隊99旅一名林姓上兵日前酒駕遭警方查獲，營長為了整飭軍紀，下令要林兵進行「軍紀操」，除了全副武裝操練3小時，還要一路從柏油路爬進餐廳。事件去年曝光後，營長、連長及士官長全被移送法辦、記過調職。但現在立法院朝野立委凍結國防部預算，要替營長平反，掀起網友熱議。

海軍陸戰隊99旅反裝甲連志願役一兵林浩偉去年8月在營外喝完酒騎車，不料返營途中遭警方攔查，酒駕被逮。時任營長的鄭立凡為展現軍紀決心、以敬效尤，幫他設計了一個上午9至12點的「單獨課表」，下令實施3小時的「軍紀操」。

▲▼中華民國海軍陸戰隊,中華民國海軍,永遠忠誠,海軍陸戰隊隊員（圖／記者季相儒攝）

▲中華民國海軍陸戰隊。（圖／記者季相儒攝）

當天高溫35度，在反甲連士官長王英裕的口令下，林兵全副武裝進行起立、蹲下、匍匐前進、三行三進等戰鬥動作，聞砲擊口令得立刻臥倒。操練接近尾聲時，恰逢中午部隊進餐廳用餐，林兵被要求沿著柏油路爬進餐廳。

事件經檢舉後，旅級第一時間認為作法不妥，立即向上通報，最後包含營長、連長及士官長在內，全被依違反陸海空軍懲罰法記過2次到1次不等，營長被調離現職，林兵則被調往旅部等待汰除，全案移送憲兵隊偵辦，函送檢方法辦。

不過，國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、李彥秀等人認為，國防部在104年廢除軍法系統後，部隊基層人員經常反應軍紀整治無力，僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束，「海軍陸戰隊為此案懲處相關營、連長一事，使部隊基層對軍紀整治的唯一手段更加生怯」，因此提案要求凍結國防部高達1025萬元的預算，獲朝野共識，在無異議下順利通過。

▲行政院長賴清德赴立法院備詢 經濟組 立委許育仁 呂玉玲 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委呂玉玲 。（圖／記者屠惠剛攝）

海軍陸戰隊17日回應，鄭立凡等人經檢方調查，包括下達實施「軍紀操」的營長與執行命令的連長、士官長，最後皆不起訴處分。為此，日前已重新召開人事評議會，記過處分調整為申誡一次，3人年度考績仍維持甲等，另外由於營長已完成2年歷練，因此調職到指揮部擔任幕僚。

案經《ETtoday新聞雲》報導，許多網友紛紛留言表示：「酒駕這樣操很正常吧」、「酒駕被操剛好，營長是對的」、「這些兵再混下去，還談什麼保家衛國」、「為什麼還要申誡？那還不是會讓人不敢管兵？」、「最後懲處手段都只剩罰俸的話，那跟民間開公司有什麼兩樣？」、「這種罰責是為他好，不要怪長官對他體罰，要不然造成別人不幸，到時候再怨有什麼用」、「唯一覺得立委有在做事的時候，如果可以對那些懲罰的官兵嘉獎就更好了」引發討論。

回顧2013年洪仲丘事件，當時269旅洪兵禁閉期間在戶外操練，導致熱衰竭死亡，引發社會強烈輿論。事後，國軍「禁閉室」、軍法體系先後被廢除，部隊也更加重視安全規定，嚴令酷熱天氣、超過一定溫度及危險係數不得操練。

▲▼萬人送洪仲丘，「白衫軍」凱道集結討真相。（圖／記者徐文彬攝）

▲洪仲丘事件引起社會公憤，當時民眾組成「白衫軍」集結凱道，向國防部討真相。（圖／記者徐文彬攝）

如今操練懲處又觸碰敏感議題，各界看法不一。知名網紅「館長」陳之漢去年也曾對此發表看法，他說，看到這個新聞非常生氣，陸戰隊「永遠只有第一、沒有第二」，陸戰隊是穿著虎皮的老虎，不是穿著虎皮的娘炮！那什麼申訴！那什麼懲處！丟光陸戰隊的臉！什麼是海軍陸戰隊？抽籤的時候，人家會鼓掌的耶！父母看到會流淚的耶！鬼見愁陸戰隊耶！這樣的懲處簡直莫名其妙，「這是丟臉的懲處，穿著虎皮的娘炮在汙辱陸戰隊。」

館長說，以前的訓練的確很不人道，「但是我們過來了，我們學習到了堅毅、負責、男人該有的責任、出來社會該有的倫理」，陸戰隊只求第一、不求第二，「海水向我低頭、高山為我讓路」，每個人都想要尊嚴，當國家遭受到屈辱的時候，沒有人願意犧牲自己、保衛國家的尊嚴，「你犧牲2年保衛國家，以後換你回歸社會別人保衛國家」，部隊讓你割草、做假資料，這是國家應該檢討的事情，軍隊強盛，國家才會受到尊重，但是沒有人願意保衛這個國家，只會很生氣地用打字來維護國家尊嚴。

館長曬6張陸戰隊照反嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲▼館長曾分享過去在陸戰隊服役的照片。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

館長曬6張陸戰隊照反嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

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關鍵字：軍紀操,酒駕,海軍陸戰隊

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