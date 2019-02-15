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情人節巧克力日本爆反彈 逾半數媽媽盼女兒別過情人節

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▲TENGA情人節巧克力蛋禮盒（圖／品牌提供）

日本傳統，女性會在2月14日情人節這天送巧克力給男性。（示意圖／品牌提供

國際中心／綜合報導

2月14日西洋「情人節」這天，日本女性會向心儀的男性或男同事贈送巧克力。然而，此一傳統在日本正悄悄的發生變化。

據CNN新聞網13日報導，日本女性正在反抗幾十年來在情人節送巧克力給男性的傳統。日本松屋銀座百貨公司調查顯示，2019年僅有37%的女性會送巧克力給男性同事。

二戰結束後不久，日本糖果製造業和物流業為促銷巧克力， 開始宣傳情人節，並且動員女性在情人節送巧克力給男性。 直到上世紀70年代晚期，才最終形成這項「日本式情人節」的傳統。就是女性在2月14日這天送巧克力給男性。

由於日本女性送巧克力給男性的對象不同(如男同事、或男朋友)， 所以巧克力的名稱也不一樣。送給喜歡的男生的巧克力叫做「本命巧克力」、送給一般男性朋友的巧克力叫做「義理巧克力」、買給自己的巧克力叫「自己巧 克力」、男性送給男性的巧克力叫做「強敵巧克力」。

不過，這項送巧克力的傳統逐漸引發日本人的不滿。 2月9日，有不少日本人走上東京街頭抗議此一傳統。其中一名抗議者說， 情人節不應過度被消費主義文化挾持。

由於日本單身者越來越多，跟情人節無緣的人也越來越多。2015年的資料顯示，高達23%的男性和14%的女性在50歲時仍然單身。同時，因為互相比較誰收到的巧克力更多，那些收到較少巧克力的男性不免覺得自己不受歡迎，壓力很大，也反對這種「戀愛資本主義」。日本一些公司如今甚至禁止女性在情人節送男同事巧克力， 原因是「影響士氣」。

日本「法規情報」公司今年1月發布了一項有關「職場內是否應該禁止情人節」的網路調查。當中37%的受訪者表示「贊成」，主要原因是「對贈送方和接收方都會產生負擔」的佔68%、以及「容易產生人際關係間的麻煩」佔14%。

有一名媽媽在社群裡說：「大女兒8歲，昨晚為了做了巧克力說要送給班裡同學，一個人忙到10點。」日本媒體曾報導，逾半數有女兒的媽媽希望不要過情人節，因為替女兒準備巧克力非常麻煩，常常把廚房弄得亂七八糟。

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關鍵字：情人節,巧克力

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