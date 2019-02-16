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社會 社會焦點 保障人權

慣竊偷1罐46元啤酒　代價是108倍的罰金5000元

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▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地方法院判1名偷啤酒的慣竊罰金5000元。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導
台北市一名有多次竊盜前科的男子，2018年間某天凌晨，在一家便利商店內，企圖偷走一罐46元的日系進口啤酒，被店長發現攔下，雖男子辯稱當時已經喝醉，不知道自己在做什麼，但法官認為他被攔下後還想跑，可見神智清楚，依竊盜罪，判他要繳罰金5000元，足夠買108罐啤酒。

這名慣竊在2016年間，就曾因3次竊盜案，被合併判刑11個月，入監服刑，2018年2月出獄，同年9月6日凌晨4點，他就一個人帶著酒氣走進台北市石牌地區的一間便利商店，直接把冰櫃裡1罐日系進口啤酒放到包包裡，準備要走出店門的時候，被便利商店陳姓店長攔下，並報警處理。

雖然被告開庭時辯稱「當時喝醉了，不知道自己在做什麼」，但法官認為他把啤酒從冰箱拿出來後，還知道要放進包包，且被店長發現後，又一度企圖逃跑，可見沒有醉到神志不清。士林地院法官考量失竊的啤酒價值只有46元，且已追回，所以不判拘役、徒刑等需要入監的處罰，但最後判處的罰金刑5000元，也足以購買108罐日系進口啤酒。

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關鍵字：慣竊,啤酒,超商,竊盜

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