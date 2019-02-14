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情人節一起喝！小7「草莓冰茶」第2杯半價　8家優惠懶人包

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消費中心／綜合報導

結束9天春節連假後，浪漫情人節於今天（14日）登場了！對此，不少業者紛紛推出飲品或咖啡優惠，包含小7、全家、OK超商，以及星巴克、西雅圖、伯朗咖啡等，讓有另一半的人可以一起喝外，沒對象的你也能趁機請心儀對象喝。

▲▼小七現萃茶 。（圖／業者提供）

★小7 CITY CAFE旗下現煮茶飲品牌現萃茶，自即日起至2月26日止推出期間限定「草莓冰茶」（特大杯，售價65元）及「冰草莓果茶歐蕾」（特大杯，售價75元），全國限量12萬杯。同時，一次購買2杯現萃茶或CITY CAFE，即可享第2杯半價（含自帶杯及氮氣系列）。

▲▼ 情人節咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★OK超商因應西洋情人節推出現煮咖啡新品，包含大湖草莓歐蕾、大湖草莓拿鐵等，並自即日起至2/14止，會員享有同品項第二杯5折優惠，全台6000杯限量販售。

★全家便利商店Let's Café與貝禮詩再次攜手合作，推出全新特調「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」，自2/13起全台門市正式開賣，單杯限定特價79元，原價99元，限量20萬杯；同時，全家還推出咖啡全系列第二杯7折優惠。

▲▼櫻桃巧克力奶酒 。（圖／業者提供）

★星巴克自2/12～2/17推出優惠活動，期間於全台門市單筆原價點購任兩杯大杯（含）以上飲料，即可獲得好友分享券。持此優惠券至全台星巴克門市，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。小白單使用期限為產出日（D）+2天，可累送。

★伯朗咖啡館於2月14日西洋情人節加碼飲品買一送一優惠，但部分門市不參與活動，包含城堡一、城堡二、員山、礁溪、傳藝等。

★西雅圖極品咖啡因應2/14情人節到來，推出「濃情久久」優惠活動，只要加入官方LINE@好友，情人節當天憑LINE@優惠券，即可享單點黑糖拿鐵或可可99元優惠價，時間自當天早上11：00至晚上20：00止。

★cama於2/14 情人節當日推出優惠活動，會員憑券即可享大杯飲品同品項第二杯半價。

▲▼情人節咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★法式甜點專賣店「PAUL」自即日起至2月17日，推出外帶咖啡茶飲買一送一優惠，期間凡是加入 PAUL的官方LINE帳號，並出示優惠券，就能享有外帶咖啡茶飲買一送一優惠，限外帶兩杯相同口味、容量、冰熱，每人最多限購兩組。

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