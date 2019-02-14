季節限定「日本草莓霜淇淋」回歸！小7限時任選第2件7折

▲7-ELEVEN即日起再推出「日本草莓霜淇淋」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

又到了草莓季節，各大超商紛紛推出相關商品，吸引網友關注。其中，小7也再推出季節限定、日本直輸的「日本草莓霜淇淋」，同時還設計草莓設計杯，單杯售價49元，並自3月26日前，草莓/草莓綜合霜淇淋任選第2件可享7折優惠。

看準高達2億元的草莓商機，小7今年將草莓季與情人節牽手行銷，以戀愛草莓為主軸，規劃「戀人告白」、「打卡必備」以及「口味嚐鮮」三種生活提案，除了糖果零食，更擴大到飲料、冰品等商品結構，加上虛擬預購，整體品項數超過百種，較去年再增加30%。

小7指出，根據往年銷售數據，發現在草莓季換上新包裝及口味的商品更吸引消費者目光，其中又以糖果、零食最為搶手，像是去年推出的77草莓乳加、樂事靜岡草莓味洋芋片等，因此今年的商品包裝走向全新的組合，同時祭出指定商品任選第2件6折的優惠，促使民眾多買一件的消費意願。

至於全家今年則是鎖定「童趣風」、「濃厚系」及「驚奇感」，一次集結超過40款超商獨家草莓新品，包含森永草莓牛奶糖、77濃厚系草莓乳加等。其中，最令人驚奇的是首度推出多汁Q彈的「草莓熱狗」，期間限定販售，售價35元。