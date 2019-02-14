記者郭世賢／新北報導

基隆市愛三路仁愛商圈一家知名內衣店，春節期間遭小偷光顧，偷走百餘件女用內衣褲，忠二路派出所長郭雲龍調閱監視器，記住竊嫌長相，趁農曆年節連假到媽祖廟拜拜，發現廟內一名女子，與轄內一起竊案有關，竟意外逮到慣竊。警訊後全案依竊盜罪嫌函送法辦。

▲ 鷹眼警探！只看監視畫面一眼，媽祖廟信眾中揪出內衣大盜。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，基隆市愛三路知名內衣專賣店，7日掛在騎樓間的百餘件女用內衣褲，光天化日遭竊賊偷走。警方接獲店家報案，調閱監視器畫面，掌握一輛轎車涉有重嫌；經查車輛所有人為38歲的梁姓女車主，但多次聯繫，梁女都未接電話。

基警一分局忠二派出所長郭雲龍10日大年初四，趁著春節休假期間，帶著妻子到派出所對面的慶安宮媽祖廟拜拜。郭員返回派出所關心此件竊案，請同事再試著連絡梁女，好不容易接通，梁女卻稱她人在花蓮。

郭員只好先帶著妻子到慶安宮媽祖廟拜拜，沒想到，才剛進門廟裡拜拜時，竟發現梁女眼前出現，根本沒在花蓮。郭上前刻意叫梁女的名字，梁女都沒回應，郭立即撥電話到所內，請同事前來盤查身分。郭指出，他有看過梁女車子的車籍資料與戶政照片，對梁女瘦小的身材印象深刻；深怕認錯人，他還請同仁把梁女的照片傳給他，比對確認無誤後，叫同仁前來盤查。

梁女供稱，案發當日車子借給游姓男子（47歲），有毒品、竊盜前科，才剛出獄不久。警方通知游男到案說明，游男坦承他因為沒錢買毒品，只好偷女用內衣褲轉賣牟利，全案警訊後將游依竊盜罪嫌函送法辦。