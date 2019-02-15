「萬能超商」再度神展開！小7攜手達美樂要賣現烤披薩了

▲小7要開始賣現烤披薩了！（圖／取自達美樂官方粉絲團，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼開出烤雞、書店、健身房等複合店型後，小7將與披薩連鎖店達美樂合作，於台北開出首家現烤披薩複合店型，主打外帶、外送等服務。對於此消息，小7目前不願正面回應證實，僅低調表示各種新店型都有在評估。

呼應商圈需求及分眾化市場策略，超雙雙雄小7與全家透過不同業態的結盟持續拓展新店型，全方面滿足消費者需求，不論是美妝、烘焙、烤雞、炸雞，還是健身房、咖啡館、餐廳、洗衣店等形式都可看到，不僅業態愈跨愈大亦強化體驗。

其中，小7更於今年初在台大公館商圈開出集結六大業種的「Big7」，除了加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，堪稱目前地表最強便利商店。

然而，小7目前所開出的複合店都是與旗下品牌合作，但這次則首度跨出內部，首度與達美樂異業結盟。據了解，首家現烤披薩複合店將開在台北松山高中對面的小7，但不是由超商店員製作，而是由達美樂派駐員工進駐，同時引進快速微波烤箱，只需大約兩分鐘左右的時間，就能出爐現烤披薩。

對於將與達美樂合作開出複合店，小7官方目前不願正面承認僅表示，都有在評估各種新店型，若未來有新進度，將會在第一時間與消費者分享。