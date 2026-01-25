怨妻不給！獸父喊「小老婆」性侵2女兒：外面花錢很貴　判12年

▲嘉義獸父侵犯2女兒，遭判12年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名獸父侵犯2名女兒，還喊國中女兒「小老婆」，抱怨妻子不願意發生性行為，要求女兒提供服務洩慾。其中大女兒控訴，她從國二到高一時每天被父親猥褻，不論洗澡、睡覺或和父親獨處都會遭狼爪，讓她既痛苦又害怕，小女兒也痛訴國一開始每周被父親至少性侵2、3次。全案經嘉義地院審理，法官判定父親犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處12年徒刑。可上訴。

判決指出，案發時姊姊和父母、弟弟同睡一床，熟睡時會遭父親撫摸身體，醒來時常發現自己衣衫不整、內衣位移，甚至連姊姊上廁所、洗澡時，父親都以拿東西、尿急等藉口要她開門，或無預警從背後熊抱她上下其手，還曾跨坐在她身上磨蹭，噁稱「男生對妳有這樣的反應是對妳有興趣」。

此外，父親更不斷喊姊姊「小老婆」，抱怨因她母親不願意發生性行為，他需要到外面花錢找女人，他覺得很貴，而姊姊長得像媽媽，認為她應該提供他相關服務。父親雖也會買東西給姊姊，但要求姊姊用身體交換，並恐嚇不可告知母親她遭受性侵，「否則會讓母女好看，法院會將監護權判給我，會讓妳更嚴重」，姊姊害怕只能隱忍，直到搬出家門居住才結束惡夢，然而父親卻改為侵犯妹妹，妹妹忍了兩年，直到媽媽於2023年8月打113尋求家暴相關協助，經社工聯繫，妹妹吐露她被爸爸性侵，姊姊也將自己遭到侵害的經驗說出來，全案才曝光。

妹妹證稱，父親從她上國中就會強行抱住她接吻，到了國一下學期更是變本加厲，每周至少性侵她2、3次。當時因為父母經常吵架鬧離婚，她怕說出來更影響家庭，所以一直忍耐。她曾詢問姊姊，父親這樣的行為是否正常，姊姊反應很平靜，「感覺已經知道爸爸會這樣對我們」，叫她盡量遠離爸爸。後來爸爸帶她泡溫泉想性侵她，見她不願意，爸爸就說「我也這樣對姊姊，不用害怕」。

全案審理時，父親否認犯行，不過姊妹倆都指證歷歷，還有父親傳訊姊姊說「小老婆妳今天幾點休息回家？」、「小老婆妳什麼時候開學？」等訊息，也和姊姊的證詞一致，法官綜合相關人證、物證後，判定父親犯行屬實。

法官指出，姊姊的輔導紀錄雖提及她國小時就曾遭父親性侵害等，但此部分並無事證，依罪疑唯輕原則，判父親犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處12年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。