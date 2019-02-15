台大統獨濺血案外案　白狼之子轉貼影片指學生罵4字挨告

▲白狼之子張瑋因轉貼影片被控誹謗，檢察官認為事證不足，處分不起訴。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

台大2017年出借場地給《中國新聲音》辦活動，統獨兩派人士在校園外爆發流血衝突，當時統促黨總裁、白狼張安樂之子張瑋等人打傷學生，已經被判罪確定，但因張瑋在臉書轉貼影片，字幕上寫著學生張耿維在衝突現場罵三字經，引起張耿維不滿，另告加重誹謗。台北地檢署勘驗影片，確實有人罵「X他媽的」，只是無法分辨是誰罵的，15日以證據不足等理由，處分張瑋不起訴。

台大2017年9月24日把田徑場出借給《中國新聲音》，舉辦「2017中國新聲音上海、台北音樂節」，當天下午，李伯璋等獨派學生在台大側門與愛國同心會成員官秀貞發生口角，統促黨成員張瑋等人也陸續加入衝突，包張耿維左手骨折，多人受傷掛彩，不少人拿起手機錄影蒐證。

事後李伯璋、張瑋等2人分別遭起訴傷害、毀損等罪，各判拘役20天到70天不等，案件未上訴，已經定讞。

沒想到原以為結束的濺血衝突，因為張瑋在臉書上轉貼影片稱「感謝網友幫忙還原現場」，影片的字幕上寫著張耿維罵「X你媽的」、「張耿維 大飆三字經」，張耿維認為自己沒有罵髒話，張瑋的行為已涉妨害名譽。

檢方勘驗影片，確認影片內確實有人罵髒話，雖無法辨別何人，但影片上的字幕並非無中生有，更何況張瑋僅是轉發影片，沒有經手字幕後製，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴張瑋。

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