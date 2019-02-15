嬤孫3人大體完整了！修復師隔空喊話：牽緊孫兒手　「帶他們走善道」秒催淚

▲馮父（右三）出席接受各界捐款時，十分感謝安妮詩遺體處理團隊義務修復遺體。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／綜合報導

台南市下營區開化里中營馮姓民眾住家2月1日凌晨一場惡火，造成嬤孫3人命葬火窟，事後家屬出席接受各界捐款時，表示相當感謝安妮詩遺體處理團隊，讓嬤孫3人可以完整到另一個世界，他們十分欣慰。修復團隊負責人郭璋成14日貼文，說自己只是盡力，一番感性的話讓網友動容「謝謝您，有您們真好」。

郭璋成3日曾在個人臉書公開貼文，國曆7／8號（農曆3.4號），7號早上10點，柳營案件因家裡受祝融之侵而阿嬤與兩位孫兒被燒死，三位身體已嚴重碳化，家中一切化為烏有，家屬無法付與修復費用」，指出團隊將以慈善案件協助修復嬤孫的身體。

之後更在修復期間（7-9日），跟著團隊一起修復大體時相當有感觸，感性PO文喊話，「阿嬤您要記得緊緊握住兩個孫兒的手，您為了保護孫兒，以身體抱住孫兒，現在您也一樣要牽引孫兒往善道而走」，並說家屬都在等著向完整的身體告別。

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▲安妮詩遺體處理團隊義務修復遺體，讓嬤孫3人可以完整到另一個世界。（圖／翻攝自郭璋成臉書）

郭璋成說自己無法用筆墨形容那刻，面對家屬，只能輕拍肩膀示以安撫，心痛直呼「突然之間三位至親瞬間永恆消失，而身體嚴重碳化，誰能接受這些無情惡耗」。最後20多名修復師在9日上午修復好身體，立刻趕到台中修復其他遺體。

本站今日報導《「嬤護孫3人成焦屍」義務修復遺體 父感恩：完整到另一世界》，看到相關報導，郭璋成再次貼文，「我們也只是盡自己能力而已，其實修復阿嬤與孫兒的身體，我們都心痛」，尤其見到家屬淚流滿面，這種突然失去摯愛的親人的悲痛，「我想這是別人所無法了解」。最後他表示，能盡一些力為嬤孫做修復、完整身體，是他們應該做的事。

修復師言語間充滿不捨與哀痛，網友們也紛紛留言「老師辛苦了」、「謝謝您的善心！讓最後的人生路能完整」、「老師：功德無量，辛苦了」、「看到這則文心好難過，感謝郭老師團隊的愛心與發心」、「老師辛苦了，感恩您的付出，讓亡者一路好走」。

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