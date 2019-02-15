台北市網路學校開學了！　中崙、和平、南湖等8校高校生選課跨教室限制

▲台北市網路學校今開課，10門課程供學生選修課程。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

國高中小學開學第一週，台北市網路學校也在今（15日）同步開課。網路學校包含8所高中和3所大學攜手開設10門課程，讓學生依照自己興趣選修課程，為108課綱暖身。台北市教育局長曾燦金表示，網路學校以實施2年，今年200多位學生一起選課，期望可以達到虛實整合，並且跨越教室的限制，學習到更多。

教育局指出，「台北市網路學校」開辦「高中跨校選修網路課程」等，以及開放全國學生參加的「考前複習直播課程」、「數位銜接課程」等4種多樣態課程，透過同步與非同步互動教學，以跨校方式共享師資與學習資源。

▲局長曾燦金與8校師生以課程燈謎進行線上互動。（圖／台北市教育局提供）

曾燦金說，資訊科技的時代，學生要的是跨校、跨領域的學習，網路學校更能突破師資的限制，讓學生跨校選修能夠「一加一大於二」，未來也期待有更多大學教授能夠在網路學校開課，也期望選修人數能夠增加，課程的開設往50門課邁進。

教育局說明，「高中跨校選修網路課程」有中崙高中、和平高中、南湖高中、西松高中、育成高中、大安高工、永春高中與成功高中等8所高中合作辦理，開課大學包括彰化師範大學、台北市立大學、世新大學3所大學，另外，本學期共有12位授課教師依專長設計豐富多元的課程，包含PISA數學解題、城市文學、手機APP設計及動畫美術等類別，目前已累計656位高中職學生進行跨校網路選修。

▲局長曾燦金與8校師生進行線上互動。（圖／台北市教育局提供）

「國中課後多元增能培力專班」則已開設11個專班，107學年度下學期將再陸續開辦9個專班，提供學生多元課後學習資源；「考前複習直播課程」及「數位銜接課程」共 22 個縣市加入，794 所學校參與，總計5 萬 6,672 名學生受惠。

▲「台北市網路學校」包含8所高中和3所大學攜手開設10門課程。（圖／台北市教育局提供）