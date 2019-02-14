小綠綠做的機器人要出國比賽！北一女等4校組明星隊為台灣爭光

▲北一女中、成功高中、麗山高中及南港高工組成台北市聯盟隊伍，3月參加2019年FIRST Robotics Competition國際機器人競賽 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

北一女中、成功高中、麗山高中及南港高工共4隊組成台北市聯盟隊伍，將在3月代表台北市參加2019年FIRST Robotics Competition國際機器人競賽，參賽隊伍19日將機器人封裝送至美國、澳洲等國家參加國際賽。

台北市聯盟隊伍今（14日）上午展示成果，現場有機器人進行示範表演活動，並由台北市政府教育局曾燦金局長授旗給參賽隊伍，展現學生的自造精神及為台北市爭光的決心。

▲北一女中與成功高中學生進行機器人交流。（圖／台北市教育局提供）

今年的國際FRC機器人競賽題目為「Deep Space」，由3支隊伍結盟並於限定時間內操控機器人，團結合作進行取球、阻礙對手與競速等競技。發表會現場展示機器人從補給台將「貨物」投射至太空梭，參賽學生發揮創意，從機構設計、金屬加工到撰寫程式皆由學生分工協力完成，從無到有打造機器人，對參加本次競賽信心滿滿。



國際FRC機器人競賽為美國FIRST基金會主辦之全球性高中職機器人競賽，迄今已辦理27屆，亦受到微軟、Google等著名科技公司及美國政府組織如NASA贊助，注重參賽學生程式設計及結構自造等STEM能力的整合，針對競賽任務設計解決方案並製作機器人，競賽注重專業能力及競合精神。

▲北一女中學生展示機器人從補給台將「貨物」投射至太空梭。（圖／台北市教育局提供）



北一女中、成功高中、麗山高中及南港高工等4校從去年即開始準備參賽，曾參加科技部中部科學工業園區管理局去年7月至8月的國內FRC課程及季後賽，就在今年1月30日至1月31日參加「中科2019 FRC台灣練習賽」。

▲北一女中、成功高中、麗山高中及南港高工組成台北市聯盟隊伍，3月參加2019年FIRST Robotics Competition國際機器人競賽 。（圖／台北市教育局提供）

台北市教育局表示，為鼓勵學校參賽，提供機器材料費每校近20萬元補助。教育局長曾燦金表示，製作機器人除需具備物理、數學、機械結構及工程知識外，程式設計也是其中不可或缺的能力，教育局為提供高國中教師實施資訊科技課程的具體指引，繼106年正式啟動全國首創的科技領域國小資訊科技課程教學綱要後，更向上延伸接續完成了本市國中及高中資訊科技教學綱要，是全國唯一各學層均有完整資訊課教學綱要的縣市。