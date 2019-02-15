年後轉職看過來　二場徵才提供427個職缺

▲雲嘉南分署永康就業中心，將舉辦2場徵才活動，計19家廠商參加提供427職缺，請有求職需求的民眾多加把握利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過年後是是一波轉職熱潮，為協助求職民眾與企業，於年後轉職皆能順利媒合到適合的工作和人才，雲嘉南分署永康就業中心，特於年後規劃一系列轉職徵才活動，近期共2場計19家廠商參加提供427職缺，請有求職需求的民眾多加把握利用。

第一場於2月19日辦理，設攤的廠商有大合鑽探技術顧問公司、德義海公司、亮鴻企業社、長津公司、統一企業、召欣鐵工廠、南光製藥、長利科技等8家廠商，另有漢昌五金加工廠、宏進金屬、傑俐科技、瑞福食品4家廠商代收履歷。提供營建施工人員、檢驗土壤員、巡檢員、包裝作業員、銑床技術工、工務工程師、製造儲備幹部、微生物檢驗品管人員、電控工程師．．等156個工作機會，其中大合鑽探及長利科技有多項職缺皆30K以上，長利科技的電控工程師及設備工程師起薪就有35K~40K。

第二場於2月26日辦理設攤廠商有將寶實業、台灣太陽能模組製造公司、能元科技、新元豪企業、台南紡織、統一實業等6家廠商及宏遠興業公司代收履歷。提供粉劑作業員、技術員、維修工程師、品保人員、生管專員、開發儲備幹部、開發工程師、資訊助理工程師、電機人員、機械人員、化工人員、操作員、堆高機人員、馬口鐵生產設備操作員．．等271個工作機會，其中台南紡織有多項職缺起薪就30K以上。

永康就業中心表示，年後廠商人力需求增加，也是民眾轉換工作的好時機，為了鼓勵民眾多加利用就業中心找工作，參加這2場活動的民眾還可獲得精美小禮物，數量有限送完為止，請求職者把握機會參加。

以上2場活動地點皆於永康就業中心3F會議室辦理（台南市永康區中山北路147號），欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。